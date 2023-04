Fiorello: “Lui sa tutto prima”, la rivelazione lascia tutti sorpresi

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello, è al timone di Viva radio 2, la trasmissione del mattino che ha conquistato ormai tutti. Anche se, spesso, il cast ha dei problemi perché lavorano in un bar la mattina molto presto e la gente che abita nei pressi è disturbata, comunque il successo che sta riscuotendo è davvero incredibile. Il fratello di Rosario Fiorello, Giuseppe, in questi giorni ha fatto delle dichiarazioni che hanno lasciato tutti molto sorpresi. Vediamo di che si tratta.

Giuseppe Fiorello dice del fratello Rosario: “E’ il primo a sapere tutto dei miei progetti”

Giuseppe Fiorello, che in questi giorni è in tutti i cinema italiani con la sua ultima fatica, il film: Stranizza d’amuri ha svelato in che rapporti è con il fratello Rosario: “Non faccio mai niente che lui non sappia”.

E poi ha anche raccontato in occasione di una lunga intervista rilasciata al magazine Gente: “Lui ha visto il film ed è entusiasta. Non faccio mai niente che lui non sappia prima, mi avverte se qualcosa non lo convince. Viceversa è difficile, lui è un artista perfetto, un innovatore. Che cosa gli vuoi dire.”

Giuseppe Fiorello rivela: “Ho realizzato il sogno di fare il regista grazie a mia moglie”

Giuseppe Fiorello durante l’intervista si è raccontato a 360 gradi e ha ancora svelato:

“Devo ringraziare mia moglie Eleonora, è lei la mia bussola e senza di lei non avrei mai realizzato il sogno di fare il regista. Ha creduto in me e mi ha spinto qualche anno fa quando ero stanco.”

E poi ha anche parlato di quando morì il padre a cui tutti i figli erano legatissimi: “La sua morte mi costrinse a crescere”.

E poi ha spiegato meglio: “La morte di mio padre a soli 58 anni quando io ne avevo 20, mi costrinse a crescere. Fino ad allora papà mi aveva protetto, era tra i pochi che amava la mia timidezza, diceva che ero un poeta. In pochi mesi feci un percorso di intraprendenza e la poetica che lui aveva intravisto si trasformò in un mestiere.”