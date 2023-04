Milly Carlucci fuori di sè: “Sono subbissata da gente che bussa alla mia porta”

0 SHARES Condividi Tweet

Voci e indiscrezioni sul futuro del programma Il cantante mascherato di Milly Carlucci. Ecco cosa ha riferito la conduttrice.

Il Cantante mascherato, la trasmissione di Milly Carlucci potrebbe chiudere i battenti molto presto. Questa edizione del programma di Rai 1 non sta affatto convincendo e lo testimoniano gli ascolti che non sono stati soddisfacenti in queste settimane. In questi giorni però, è intervenuta la stessa conduttrice per cercare di fare chiarezza su queste voci relative ad una presunta chiusura anticipata del programma.

Il cantante mascherato chiude?

Il cantante mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci in onda il sabato sera su Rai 1 sembra non stia affatto convincendo. I dati parlano chiaro e gli ascolti non sono soddisfacenti. Per questo, da qualche giorno si parla di una possibile chiusura anticipata del programma Rai che riesce a conquistare al massimo due milioni di spettatori. A parlare e chiarire la vicenda è stata proprio lei, Milly Carlucci.

Milly Carlucci non ci sta e interviene per fare chiarezza

La conduttrice ha voluto replicare a queste voci e lo ha fatto sui social, dove è apparsa piuttosto arrabbiata. Milly ci tiene tanto a questo programma che ha fortemente voluto e che è giunto alla quarta edizione, e sa benissimo che quest’anno sta affrontando delle difficoltà. In queste settimane, il programma di Rai1 ha perso ogni sabato sera la sfida contro Amici di Maria De Filippi che va in onda contemporaneamente su Canale 5.

Le parole di Milly

“Eccomi qua per rassicurare tutti che sabato sera noi de Il Cantante Mascherato ci siamo. Lo dico perché sono stata subissata di telefonate, contatti social, di gente che mi viene a bussare alla porta. Ci siamo!”, Milly, smentisce la chiusura del programma e lo fa sui social, pubblicando un post che ha condiviso su Instagram ed anche su Facebook. Insomma, nessuna chiusura anticipata, Il Cantante mascherato continuerà ad andare in onda fino alla fine che è prevista per il 22 aprile.

I chiarimenti della conduttrice

“Sono andate in giro delle notizie contrarie, delle notizie false e tendenziose che naturalmente respingiamo completamente. Siamo contenti di quello che stiamo facendo. La strada è difficile. D’altra parte, la rete ci ha chiesto di mettere le fondamenta per una nuova presenza di un programma di varietà nel sabato sera di Rai1 in primavera. Mancava un’offerta continuativa dal 2019. Adesso, pian piano, si ricomincia con grande umiltà e con grande fatica naturalmente”. Insomma, la conduttrice ha fatto intendere di non aver proprio gradito queste voci relative al suo programma.