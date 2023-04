La vita in diretta, Alessandra Mussolini crolla in lacrime: “Serena, ti prego”, la Bortone resta di ghiaccio  

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, 31 marzo, è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta condotta, come al solito, da Serena Bortone.

Proprio in questi giorni circolano voci su una futura nuova conduzione, per la prossima stagione del programma ma, fino ad ora, la Bortone ha categoricamente smentito.

Ieri, ospite della puntata è stata Alessandra Mussolini che, ad un certo punto, si è molto commossa tanto da non riuscire a trattenere le lacrime. Vediamo cosa è accaduto.

Alessandra Mussolini, la sua biografia

Alessandra Mussolini è nata a Roma il 30 dicembre 1962, dunque, ha 60 anni. La donna, che in passato è stata attrice calcando le orme della sua famosissima zia, Sofia Loren.

Nel 1989 si è sposata con Mauro Floriani e, in seguito, sono nati tre figli: Clarissa, Caterina e Romano.

Poi, nel 2013 i due si sono separati.

Il papà di Alessandra, Romano è morto dopo una lunga malattia.

Alessandra Mussolini si commuove fino a piangere in diretta tv

Alessandra Mussolini, durante la puntata di Oggi è un altro giorno, ha parlato del padre dicendo:“Ho adorato mio padre anche se ho vissuto male per il divorzio. È stata una botta: io e mia sorella lo abbiamo vissuto come un tradimento definitivo. È stata una cosa che ha segnato un bivio”.

E poi ha aggiunto: “Mi è mancato vivere la quotidianità con lui … a scuola sulla pagella era richiesta la firma del padre o di chi ne faceva le veci, ma sulla mia c’era sempre la firma di mamma”.

E, ancora, ha anche voluto aggiungere: “A volte gli dicevo ‘Papà, frequento la quinta elementare’, e lui poco dopo mi chiedeva ‘Che classe frequenti?'”.

A quel punto la padrona di casa, Serena Bortone, le ha chiesto: “Hai avuto uno showdown con tuo padre, per questi motivi?”.

E la Mussolini ha subito risposto: “Non avevo il coraggio di sentire quella che poteva essere la sua risposta”.

Ma poi, non reggendo oltre l’emozione di parlare del suo papà, è scoppiata a piangere e ha commentato così quelle lacrime: “Non so perché mi sono commossa. Avevo paura della risposta di mio padre perché poteva essere grave per me. Serena, ti prego, parliamo di un’altra cosa“.

La Bortone, che è rimasta molto colpita dalle lacrime della Mussolini, l’ha subito accontentata cambiando argomento e così le due donne si sono intrattenute chiacchierando della partecipazione della Mussolini ad un’edizione di Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci.