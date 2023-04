Elettra Lamborghini pensa di essere incinta e fa un test di gravidanza poi posta il video, boom di visualizzazioni

0 SHARES Condividi Tweet

Elettra Lamborghini, che spesso posta sui social suoi balletti, qualche giorno, fa ha postato la sua reazione al test di gravidanza a cui si è sottoposta credendo di essere in dolce attesa. La sua reazione al test è diventata immediatamente virale.

Vediamo cosa è accaduto.

Elettra Lamborghini ha postato sui social la reazione che ha avuto al suo test di gravidanza

La cantante ha deciso di fare un test di gravidanza e ha pensato che sarebbe stato bello condividere con i suoi followers quel momento.

La Lamborghini, che da qualche anno si è sposata con Afrojack, ha ripreso tutto il momento, inquadrando, prima, la porta del bagno e poi aprendo la porta e impazzendo di gioia per il risultato che, nel suo caso, è stato negativo. Infatti, più volte la Lamborghini ha dichiarato la sua volontà di aspettare ancora un po’ prima di diventare mamma: “Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile. Ma non c’è fretta, siamo ancora giovani”.

E così, dopo essersi accertata di non stare per diventare mamma, ha iniziato a cantare in modo liberatorio e poi ha detto, prendendosi in giro,: «Bene, ora dobbiamo comprare degli assorbenti».

La Lamborghini rilascia un’intervista a Stasera c’è Cattelan dove rivela in che momento della sua vita si trova

Elettra Lamborghini è andata ospite da Alessandro Cattelan nella sua trasmissione Stasera c’è Cattelan e al conduttore ha rivelato in quale momento della sua vita si trova.

La Lamborghini ha detto così: «È un periodaccio. Ogni tanto, non lo sai, stai male. Però mi sto facendo aiutare. Ho fatto già due sedute di EMDR, una terapia che lavora sui traumi. Io penso di avere avuto tre traumi. Gli altri due non te li racconto però uno è che non riesco a superare la morte della mia cavalla. Io faccio la scherzosa, ma è qualcosa che mi fa male. Mi ha fatto soffrire tantissimo. Sono trascorsi già tre anni».

Qualche tempo fa la Lamborghini ha mostrato il ventre piatto e ha svelato come fa ad essere così in forma: “Super contenta della mia dieta vegana … pelle e tessuti pazzeschi, provare per credere”.