Felicissima sera, Pio e Amedeo fanno il funerale in diretta a Gerry Scotti: “Ci hai lasciati con Enrico Papi”

Ieri, venerdì 31 marzo, è andata in onda un’altra puntata dello show di Pio e Amedeo, Felicissima sera.

I due conduttori, per la puntata, hanno avuto l’idea di far morire Gerry Scotti che è stato al gioco. Vediamo cosa è accaduto.

Pio e Amedeo fanno il funerale a Gerry Scotti e poi dicono: “Ci hai lasciati con Enrico Papi”

Ieri a Felicissima sera è andato ospite Gerry Scotti. I due conduttori gli hanno proposto: “Facciamo il funerale in diretta” e Scotti ha accettato pur dicendo: “Questa cosa mi inquieta, ma accetto per vedere l’effetto che fa, come cantava Jannacci. Voglio vedere se la gente mi vuole davvero bene”.

E così lo hanno fatto accomodare su un letto, lo hanno fatto stendere e poi Pio e Amedeo hanno commentato: “Ci hai lasciati con Enrico Papi”.

Infatti, spesso gira la notizia fake sui social che Enrico Papi sia morto. In queste ultime ore è intervenuto anche Papi in persona sui social dicendo di essersi stancato di questa notizia che circola spesso diventando subito virale.

La reazione di Gerry Scotti al suo funerale

Pio e Amedeo, che prima che iniziasse la trasmissione avevano detto: “Ospiti come i nostri fare e dire certe cose non li avete mai visti”, preannunciando, in qualche modo, l’idea assurda di fare il funerale a Gerry Scotti hanno divertito i loro follower e anche lo stesso zio Gerry che però ha voluto sapere: “Ma di cosa sono morto?”.

E Pio e Amedeo hanno risposto: “Facciamo finta che accade tra cent’anni, a 170 anni vuoi morire di vecchiaia o no?”.

Ma Pio e Amedeo non hanno solo fatto morire Gerry Scotti ma lo hanno anche intervistato e gli hanno chiesto come è riuscito a restare con i piedi ben piantati per terra nonostante il suo successo e nonostante sia così amato dal pubblico e Scotti ha risposto: “Uno nella vita si accorge che l’importante è il valore delle cose e non il prezzo”.

A quel punto il pubblico si è scatenato in un lungo applauso a dimostrazione, ancora una volta, di quanto ami il conduttore.

Gerry Scotti è sempre visto come un uomo pacato e sereno ma qualche giorno fa Michelle Hunziker ha svelato che c’è qualcosa che fa molto innervosire zio Gerry e cioè quando durante le registrazioni dei programmi c’è molto rumore.