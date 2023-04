Pomeriggio 5, Barbara D’Urso messa in imbarazzo dall’ospite: “Alberto Matano è molto bravo” e la D’Urso la gela: “Ora sei qui con me, lui è sull’altra rete”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Pomeriggio 5 condotta, come al solito, da Barbara D’Urso.

C’è stato un momento di grande imbarazzo per la conduttrice che è riuscita, però, subito a sistemare la questione anche in un modo molto elegante. Vediamo cosa è successo.

L’ospite dice a Barbara D’Urso: “Alberto Matano è molto bravo”

Barbara D’Urso e Alberto Matano si contendono il pomeriggio degli italiani e, anche se le due trasmissioni vanno in onda nella stessa fascia oraria, la D’Urso, in più di un’occasione, ci ha tenuto a precisare che la trasmissione di Matano dura molto più a lungo della sua e ha molta meno pubblicità, dunque, meno interruzioni evidenziando così come nella guerra degli ascolti è più che normale che vinca lui.

Ieri pomeriggio, però, nella trasmissione della d’Urso le è stato detto così da un’ospite: “Anche Alberto Matano è molto bravo”.

Infatti, la D’Urso ha intervistato una signora molto anziana che era dentro una RSA pur non volendo ma per decisione dell’amministratore di sostegno. La signora, che fino alla fine è riuscita a tornare a casa sua, si è fatta intervistare da Barbara D’urso ma poi ha detto: “Anche Alberto Matano è bravo…”. In studio tutti sono scoppiati in una fragorosa risata.

La reazione di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso, sulle prime è rimasta un po’ spiazzata perché certamente non si aspettava che Alberto Matano venisse citato in una sua trasmissione, ma poi ridendo di gusto ha detto: “Lui è un mio collega, che io stimo moltissimo…Siamo ovviamente su due reti diverse … E sei con me adesso…”

A quel punto l’anziana signora che si è resa conto della gaffe le ha risposto: “Lei mi piace molto…

E’ molto brava”.

E, in chiusura di collegamento la signora ha voluto, ancora una volta, sottolineare quanto segua la D’Urso e ha detto: “Io la guardo sempre Barbara…E’ molto brava…Mi piace molto…E’ una persona molto in gamba…”

Poi, quando si è chiuso il collegamento, Barbara D’Urso ha detto: “Voi non potete capire quanto valore è per me tutto ciò…Io so che chi davvero mi segue lo fa con il cuore e arriva a loro il mio…”.