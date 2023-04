Salvo Sottile battuta la veleno a Giancarlo Magalli: “I Fatti Vostri è rinato con me e Anna Falchi”

0 SHARES Condividi Tweet

Salvo Sottile insieme ad Anna Falchi conduce, con grandissimo successo la trasmissione della fascia di mezzogiorno di Rai 2 “I fatti vostri” riscuotendo un incredibile successo. I due conduttori, infatti, sono amatissimi ed è evidente quanta armonia ci sia tra loro, garanzia, questo di una condizione serena e senza intoppi di alcun genere. Salvo Sottile, nelle ultime ore, ha rilasciato alcune dichiarazioni su questa edizione della fortunatissima trasmissione.

Vediamo cosa ha detto.

Giancarlo Magalli: “Non guardo i fatti vostri”

Giancarlo Magalli ha condotto, prima della conduzione in tandem di Salvo Sottile e Anna Falchi, I fatti vostri per diversi anni riscuotendo anche lui un grande successo per ogni edizione ma poi è stato sostituito e non ha certo preso bene questa decisione. Infatti, qualche giorno fa aveva anche dichiarato di non guardare neppure ora la trasmissione firmata da Michele Guardì e, dunque, di non essere in grado di dare alcun giudizio in merito.

Salvo Sottile su “I fatti vostri”: “I Fatti Vostri è tornato a vivere con me e Anna Falchi”

Salvo Sottile, in qualche modo, ha voluto rispondere alla battuta di Giancarlo Magalli e ha commentato così il suo programma non dimenticandosi di lanciare una frecciatina velenosa a chi l’ha preceduto nella conduzione: “Sta andando benissimo. Il programma che abbiamo preso era un po’ impolverato, direi seduto, dopo tanti anni di messa in onda, stanco, oserei persino dire che ora è tornato a vivere ritrovando lo spirito di un tempo.”

Però, poi, ha anche voluto lanciare un segno distensivo e ha detto dei suoi predecessori: “Da loro ho ereditato un compito pesante, reggere il confronto con loro mostri sacri della tv.”

E, ancora: “Quando sono arrivato io tutti pensavano che al mio posto avrebbero richiamato Magalli e, invece, mi è andata bene e I Fatti Vostri, per lo standard di rete su Rai2, fa ottimi ascolti.”

E poi ha anche voluto parlare della sua vita privata e di come è essere padre: “Il lavoro assorbe gran parte del mio tempo ma ho due figli grandi ormai di 17 e 15 anni abbastanza autonomi. Mi considero un padre moderno, presente, duro quando serve ma predisposto all’ascolto. Se devo sgridarli lo faccio ma in compenso ci sono sempre per loro quando hanno bisogno.”