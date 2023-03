Mara Venier prima denuncia Mediaset per le offese sui social e poi dice: “Ecco ora cosa mi aspetto”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier denuncia Mediaset dopo essere stata pesantemente insultata sui social. “Aspettando scuse ufficiali”, scrive la conduttrice.

Dopo quanto accaduto nei giorni tra Mara Venier e l’azienda Mediaset, nonostante le scuse pare che la conduttrice abbia deciso di andare oltre e sporgere denuncia. Ebbene si, Mara ha deciso di non fermarsi di fronte agli insulti ricevuti da profilo ufficiale Twitter di QuiMediaset nei giorni scorsi ed ha voluto approfondire questa vicenda che ha dell’incredibile. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Mara Venier e Barbara D’Urso pesantemente insultate dal profilo QuiMediaset

Mara Venier nei giorni scorsi è stata protagonista di un evento piuttosto spiacevole che purtroppo ha coinvolto anche un’altra grande conduttrice, una tra le più amate di tutti i tempi. Pare che dopo l’intervento a sorpresa di Barbara a Domenica in seppur con un videomessaggio per un ospite in studio da Mara, sul profilo Twitter ufficiale di QuiMediaset è apparso un commento in cui si leggevano bene delle parole abbastanza pesanti nei confronti delle due colleghe.

La conduttrice reagisce male e sporge denuncia

Il tweet in questione, carico di insulti tra cui anche l’appellativo “tr**ie”, rivolti a Barbara e Mara è apparso più che un attacco dell’azienda, un vero e proprio attacco hacker. Ciò che conta però è che il tweet è diventato virale e nel giro di pochi istanti, molti avevano già visto e fatto anche dei screen a questo post. Nonostante le scuse immediate da parte dell’azienda, Mara pare che sia andata su tutte le furie e che abbia detto che ora si aspetta le scuse in privato.

Il silenzio di Barbara D’Urso

Ma non è finita qui, visto che la conduttrice di Domenica in dopo aver scritto un post al veleno sui social, aspettandosi anche le scuse ufficiali, nella mattinata di ieri si è recata dai carabinieri ed ha sporto denuncia su quanto accaduto. In un’altra foto poi, Mara ha anche scritto “Salutami Silvy”, facendo proprio riferimento al tweet in questione. Se la Venier ha reagito così, dall’altra parte Barbara ha deciso il silenzio e non ha proprio proferito parola.