“Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini non sono in grado di insegnare”, da chi arrivano queste durissime parole

0 SHARES Condividi Tweet

Un ex professore della scuola di Amici critica Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini e si scaglia contro di loro dicendo “Non possono insegnare ad Amici”

Due professori della scuola di Amici, sono finiti al centro delle critiche. Nello specifico, un ex professore ha lanciato un attacco a Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, spiegando il suo punto di vista e perchè i due non potrebbero insegnare nella scuola di Amici. A parlare, in questi giorni è stato Luca Jurman, che è stato uno dei professori di canto della scuola di Amici nelle prime edizioni. Ma cosa ha riferito quest’ultimo?

Amici, due professori di canto finiscono al centro delle critiche di un ex professore

Ebbene, proprio in questi giorni, due professori della scuola di Amici pare che siano stati al centro di un attacco arrivato proprio da parte di un ex professore. Parliamo di Luca Jurman, il quale già in passato aveva avuto da ridire nei confronti del programma e soprattutto di alcuni professori. Questa volta Jurman si è scagliato contro Rudy Zerbi e contro Lorella Cuccarini, che nella scuola di Amici sono due professori di canto.

Luca Jurman contro Zerbi e Lorella Cuccarini

L’ex professore ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Nuovo tv. Pare che Luca anche in passato avesse commentato il fatto che all’interno del programma molti allievi sono soliti cantare in playback, una polemica sulla quale si è tanto discusso. Adesso però, l’ex professore torna a scagliarsi contro i coach di canto, nello specifico Cuccarini, Zerbi e Arisa, che a quanto pare difendono gli allievi che utilizzano degli strumenti molto moderni per cantare. “Il problema è che hanno un titolo che non spetta loro”, ha detto Luca. Quest’ultimo poi è andato nel dettaglio spiegando che la Cuccarini è stata anche una sua allieva e che sono molto amici.

Le dure parole di Luca

Parlando di Zerbi, invece, avrebbe detto che in passato c’era un’amicizia che oggi non esiste più.“Siamo stati amici prima che cambiasse per la sua voglia di esposizione mediatica”. Luca però ci è andato giù in modo abbastanza pesante.“Nessuno di loro può indossare il titolo di professore di canto. Ci sono professori di danza come Alessandra Celentano che insegnano la tecnica, ma non mi pare che Lorella o Rudy insegnino tecnica di canto. Arisa non lo so. Credo che nessuno di loro abbia la conoscenza o l’esperienza per andare a fare i docenti in una trasmissione come Amici, dove si parla di talento e si deve soprattutto insegnare come gestirlo”