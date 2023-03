Alberto Matano, lanciata la bomba “E’ stato sposato con una bellissima donna” e lui replica a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano, il noto conduttore e giornalista è finito al centro di un gossip che ha dell’incredibile. In passato il conduttore è stato sposato con una donna?

Alberto Matano, il noto conduttore de La vita in diretta in queste ore è finito al centro di un gossip. Pare che proprio su Alberto Matano in questi giorni si sia diffuso un gossip che sta circolando e che pare sia stato diffuso proprio dal giornalista Roberto Alessi che da un pò di tempo cura una rubrica sul settimanale Novella 2000. Ma di che cosa si tratta?

Alberto Matano protagonista di un gossip

In questi giorni Alberto Matano è stato protagonista di un gossip, diffuso in primis dal giornalista Roberto Alessi che da un pò di tempo a questa parte cura una rubrica sul settimanale Novella 2000. Il giornalista si occupa di personaggi noti del mondo dello spettacolo, con l’obiettivo di svelare clamorosi retroscena. In questi giorni è toccato proprio a lui, Alberto Matano e sono state svelate delle voci di corridoio riguardanti la sua vita privata passata.

Roberto Alessi sul conto di Matano, indiscrezione shock

Secondo alcune indiscrezioni pare che in passato il popolare conduttore di Rai 1 avrebbe avuto una moglie.“Salta fuori questa voce: il giornalista de La vita in diretta sarebbe stato sposato con una donna, pare intelligente, ricca e pure bellissima…”. Queste le indiscrezioni circolate in queste ultime ore sul conto del conduttore Alberto Matano. Roberto Alessi avrebbe sostenuto che anche se così fosse non ci sarebbe sicuramente niente di male e che anche altri personaggi, come Alessandro Cecchi Paone, nonostante sia gay, in passato è stato sposato con una donna.

Il giornalista parla di fake news, ma come stanno le cose?

Dopo che è stata diffusa la notizia, sembra che il giornalista abbia voluto smentire questa notizia, dicendo “E’ una fake news… La signora in questione non esiste neppure”. Ad ogni modo, lo stesso Alessi avrebbe sottolineato il fatto che Matano ha una vita privata abbastanza chiara e lineare e che risulta impensabile che il conduttore de La vita in diretta possa avere dei punti d’ombra. “Ma non disperiamo, l’estate è vicina.. Magari ci scappa un cambio di costume azzardato”, ha detto il direttore di Novella 2000. Parlando ancora di Matano, Alessi ha detto che è bravo, garbato ed anche grintoso e che gli piace tanto come persona e come professionista.