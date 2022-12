Checco Zalone, al suo spettacolo arriva Jovanotti, l’ironia sulle polemiche del Jova party fanno esplodere in un lungo applauso

0 SHARES Condividi Tweet

Jovanotti ha fatto irruzione sul palco durante lo spettacolo di Checco Zalone. Adesso il cantante ha rilasciato una intervista, ma al consigliere.

Jovanotti lo conosciamo tutti per essere un grandissimo artista, un cantante davvero eccezionale che da moltissimi anni ormai vanta una grande carriera, ricca di grandissimi successi. In questi ultimi anni è stato parecchio sotto i riflettori, per via del suo Beach Party che ha fatto storcere il naso a milioni di italiani. In queste ore, a sorpresa Lorenzo è apparso sul palco dello spettacolo di Checco Zalone. Jovanotti, poi, ha cantato insieme a Checco Zalone diversi brani, come “La prima repubblica” ed è stato un gradissimo successo.

Jovanotti a sorpresa irrompe sul palco e fa un siparietto divertente con Checco Zalone

Jovanotti in queste ore è stato ospite direttamente all’interno dello spettacolo di Checco Zalone al teatro Arcimboldi di Milano, intitolato Amore +Iva, che è stato un grandissimo successo. Jovanotti è salito sul palco ed ha cantato un brano insieme a Checco Zalone. Inutile dire che tra i due c’è stato uno scambio di battute molto simpatiche e che hanno fatto tanto divertire il pubblico.

Canti e scherzi, ecco cosa è accaduto in puntata

Nello specifico i due hanno cantato la canzone La prima Repubblica. Ad un certo punto, poi, durante lo spettacolo, Checco ha intonato una canzone imitando proprio Jovanotti. Sulle note di A NAtale puoi, Checco avrebbe detto: “Voglio andare su una spiaggia fantastica e riempirla di bottiglie di plastica e incendiarla, fare un falò cantando Battisti, sai la faccia degli ambientalisti.“Puoi gettare cicche di sigaretta dove nidifica il Fratino di Barletta”.

Le parole di Jovanotti dopo aver raggiunto Checco Zalone

Checco pare che abbia fatto riferimento alle polemiche che in questi ultimi anni sono sorte sul tour, il Jova Beach Party e mosse dagli ambientalisti.”La melodia della canzone è bella, il testo lo possiamo ritoccare insieme”, ha detto Jovanotti ovviamente facendo dell’ironia. “Ho sempre sognato di scrivere una canzone di Natale, lo possiamo fare insieme”. Questo ancora quanto aggiunto da Jovanotti che ha continuato a fare ironia. A tal riguardo Checco avrebbe aggiunto dicendo “Ho sempre sognato di scrivere una canzone di Natale, lo possiamo fare insieme”.