Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria felici ma sui social li inondano di critiche

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria più felici e innamorati che mai, ma non tutti pensano sia amore vero. Sui social piovono critiche.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono felici e stanno vivendo la loro storia d’amore lontano dai riflettori. I due si sono innamorati all’interno della casa più spiata d’Italia ed a distanza di tanti mesi i due stanno ancora insieme, anche se hanno dovuto superare diversi ostacoli. Antonella ed Edoardo in questi giorni si sono mostrati piuttosto sorridenti sui social, protagonisti di tanti baci appassionati e abbracci.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria felici e innamorati lontano dai riflettori

Per Antonella e Edoardo l’esperienza al Grande fratello vip è stata davvero molto importante. Come già abbiamo avuto modo di anticipare, i due hanno trascorso dei mesi davvero molto difficili e sembrava che la loro storia d’amore dovesse finire da un momento all’altro. Ora che invece i giochi sono finiti, i due sembrano più felici che mai e pare che abbiano ritrovato la serenità. Si dividono tra Roma e Milano e condividono momenti felici sui social.

Edoardo e Antonella stanno fingendo?

Tuttavia queste immagini non sembra abbiano convinto tutti i telespettatori del reality. Antonella ed Edoardo, infatti sono finiti al centro di una vera e propria bufera social. Qualcuno sembra abbia sostenuto che effettivamente i due stiano mettendo in scena una sceneggiata soltanto per ottenere visibilità. “Ma quando finisce questa sceneggiata?”, ha scritto un utente. Intanto, in questi giorni sembra che i due abbiano anche pubblicato delle immagini riguardo uno shooting fatto tra le strade di Milano. I due, nelle foto, appaiono mano nella mano mentre sorridono al fotografo.

Le critiche sui social

Lei indossa un abito rosa, lui un jeans e t-shirt dello stesso colore. Un dettaglio però, non è passato inosservato, ovvero il fatto che tra i due ci sia una differenza di altezza. “Carina la mamma che accompagna il figlio a scuola”, ha scritto un utente. E poi “Sembrano veramente la mamma che deve andare a qualche evento super elegante e il figlio appena recuperato da scuola”. Questi alcuni dei commenti cattivi apparsi sotto alle foto e di un video che è diventato virale su Twitter.