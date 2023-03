Pomeriggio 5, lite tra gli ospiti, caos in studio e poi l’accusa pensante: “Questo è il tuo stile”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad uno scontro tra ospiti e opinionisti.

Momenti di caos e tensione hanno caratterizzato la puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda proprio ieri, venerdì 24 marzo 2023. Il tutto si è verificato a causa di un acceso botta e risposta nato tra Patrizia Groppelli e un’altra ospite ovvero Irene Pivetti. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Polemiche e discussioni nello studio di Pomeriggio 5

Diversi sono gli argomenti che vengono affrontati nello studio di Pomeriggio 5 nel corso delle varie puntate. E proprio ieri la conduttrice Barbara D’Urso ha iniziato la puntata informando il pubblico che la seconda parte della trasmissione l’avrebbe dedicata ad alcuni degli argomenti più discussi e dibattuti degli ultimi giorni. Ma forse non immaginava che tra gli ospiti in studio sarebbe nato un botta e risposta piuttosto acceso. Nello specifico la discussione in questione ha visto protagoniste Patrizia Groppelli e Irene Pivetti, ma ad un certo punto è anche intervenuto Raffaello Tonon.

Acceso botta e risposta tra Patrizia Groppelli e Irene Pivetti

La discussione tra le due donne ha avuto inizio nel momento in cui proprio la Groppelli è intervenuta per esprimere il suo personale pensiero su alcuni procedimenti legali attualmente aperti proprio nei confronti della Pivetti. “Non voglio sparare sulla croce rossa“, sono state queste di preciso le parole espresse dalla Groppelli che non sono per nulla piaciute alla Pivetti ma nemmeno a Raffaello Tonon. Il noto conduttore radiofonico infatti è intervenuto per precisare che in realtà la Pivetti è stata rinviata a giudizio ma non è stata condannata, almeno non ancora. Parole queste alle quali si sono susseguite quelle della Pivetti che non ha perso l’occasione per rivolgere all’opinionista una frecciatina. “Questo è il suo stile…Non mi considero una pasticciona…Patrizia hai un carattere bizzarro…”, queste le sue parole.

Barbara D’Urso costretta ad intervenire

Quanto accaduto tra le due donne ha spinto la conduttrice ad intervenire per tentare di riportare la pace nello studio televisivo. Nello specifico la D’Urso ha iniziato a parlare di un altro argomento ma ecco che Patrizia Groppelli e Raffaello Tonon, presenti in collegamento video, hanno iniziato ad avere alcuni problemi con l’audio. E’ stato a questo punto che la conduttrice dopo essere scoppiata a ridere ha rivelato di avere avuto il timore che Tonon potesse dire qualcosa di particolare in quanto convinto di non essere ascoltato.