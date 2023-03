Il Cantante Mascherato, la maschera dei Colombi svela numerosi indizi, la giuria ha già un’idea

0 SHARES Condividi Tweet

Molte sono le curiosità legate al programma Il Cantante Mascherato, e in particolar modo sono molti a domandarsi chi si nasconde sotto la maschera dei Piccioni.

Andrà in onda questa sera, sabato 25 marzo 2023, la nuova puntata de Il Cantante Mascherato nel corso della quale verrà svelata l’identità di nuove maschere. In modo particolare vi è grande curiosità per la maschera dei Colombi a proposito della quale in tanti si stanno ponendo delle domande. Chi è la coppia che si nasconde sotto queste due maschere? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Nuovo appuntamento con Il Cantante Mascherato

La quarta edizione de Il Cantante Mascherato ha avuto inizio la scorsa settimana. E proprio stasera è prevista la messa in onda della seconda puntata nel corso della quale verrà svelata l’identità di nuove maschere. In particolar modo sono in molti a domandarsi chi sono i volti che si nascondono sotto la maschera dei Colombi la cui clip di presentazione è andata in onda lo scorso sabato. Nella clip in questione era presente uno dei due colombi intento ad osservare Roma dall’alto dalla terrazza del Pincio. E proprio il colombo in questione si è rivolto al pubblico affermando “La vita ti sorprende, arriva all’improvviso come un colpo di fulmine e poi ti stordisce, alla grande”.

La rivelazione dei Colombi

Sempre nella clip di presentazione uno dei due colombi ha poi rivelato il motivo per il quale ha deciso di scegliere proprio questa maschera. E di preciso ha detto di averlo fatto perchè il colombo è in grado di amare, e proprio l’amore riempie la vita. L’altro colombo invece nella stessa clip ha rivelato di non aver mai indossato prima una maschera. E ancora, uno dei colombi ha rivelato di essere stonato mentre invece l’altro ha parlato dell’amore affermando che questo importantissimo sentimento in realtà è come un regalo di Natale che, per evitare di rovinare la sorpresa, non andrebbe aperto prima della mezzanotte. Sempre uno dei due ha continuato a parlare di amore rivelando che a volte arriva ma riconoscerlo non è facile. Mentre invece l’altro ha voluto precisare che questo sentimento non è mai da considerare un errore, anche se può finire.

Chi si nasconde sotto la maschera

Ma, chi sono i volti noti che si nascondono sotto le maschere dei colombi? Tante le ipotesi avanzate dalla giuria del programma. Nello specifico secondo Francesco Facchinetti potrebbero essere Chiara Ferragni e il marito Fedez. Per Flavio Insinna potrebbero essere Simona Izzo e Ricky Tognazzi mentre invece per Christian De Sica a nascondersi sotto i colombi potrebbero essere Lillo e Greg. Poi ancora Iva Zanicchi ha menzionato Angelo Madonia e Ema Stokholma mentre invece Serena Bortone ha citato la coppia di comici Luca e Paolo.