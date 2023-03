Felicissima sera, Pio e Amedeo mettono in grande imbarazzo Silvia Toffanin: “Cosa deve fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Pio e Amedeo in ginocchio a Felicissima sera “Silvia Toffanin si deve sposare”. Simpatica gag nel corso della puntata di ieri del programma dei due comici pugliesi.

Nella serata di ieri è andata in onda una puntata di Felicissima sera, la prima di questa nuova edizione. Stiamo parlando del programma condotto dal duo comico Pio e Amedeo che per l’occasione hanno ospitato diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo. Tra questi Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio e persino la conduttrice di Verissimo ovvero Silvia Toffanin. Proprio quest’ultima è stata sottoposta ad un interrogatorio piuttosto simpatico da parte di Pio e Amedeo, che alla fine hanno anche lanciato un appello a Piersilvio Berlusconi. Ma che cosa è accaduto nello specifico?

Felicissima sera, ospite di Pio e Amedeo la conduttrice di Verissimo

Silvia Toffanin ovvero la nota conduttrice di Mediaset e compagna di Piersilvio Berlusconi è stata ospite nella prima puntata di Felicissima sera il programma di Pio e Amedeo. La conduttrice è stata così protagonista di una chiacchierata piuttosto simpatica e per certi versi anche imbarazzante, con i due conduttori e comici pugliesi. Ma cerchiamo di capire nello specifico che cosa è accaduto.

I due comici sulle mancate nozze tra Silvia e Piersilvio, l’appello a Berlusconi

La conduttrice ha fatto il suo ingresso in studio ed ha fatto subito una premessa dicendo “Ma queste sono le mie sedie“. A quel punto, i due foggiani avrebbero risposto “Qua è tutto tuo”. È stato piuttosto esilarante poi il momento in cui Pio e Amedeo hanno in qualche modo parlato delle mancate nozze tra la Toffanin e Piersilvio Berlusconi, invocando proprio il matrimonio tra i due. “A Silvia Toffanin manca una cosa il matrimonio, ora lo produciamo noi. La facciamo noi la proposta della proposta, ci inginocchiamo, il pubblico vuole questo”. I due comici hanno insomma scherzato su questo argomento che è oggetto di gossip ormai da tantissimo tempo.

Pio e Amedeo e la gag con Silvia su Berlusconi

Pio e Amedeo hanno poi continuato questa gag facendo una proposta di nozze ovviamente finta tra le risate e l’imbarazzo della stessa sigla Toffanin. Tra le tante domande poste da Pio e Amedeo a Silvia pare che nello specifico una abbia fatto tanto imbarazzare la conduttrice.“Come ti dimostra l’amore Piersilvio?”, ha chiesto Amedeo che senza aspettare la risposta della Toffanin avrebbe risposto “ A noi ogni mese con il bonifico”. Non sono neppure mancate le battute sul suocero di Silvia, ovvero Berlusconi, dicendo “Ma quando viene a casa il suocero si appoggia per fare una mezz’oretta?”. Ad ogni modo, queste e tante altre sono state le domande poste dai due comici a Silvia Toffanin che comunque si è prestata al gioco e in alcuni casi ha risposto anche per le rime. La puntata di Felicissima sera è stata davvero un grande successo così come era già accaduto lo scorso anno.