Benedetta Primavera, Flavio Insinna su Fabrizio Frizzi “Non intendo farlo”

Flavio Insinna è stato ospite nella terza puntata di Benedetta Primavera, il programma di Loretta Goggi e durante l’intervista si è tanto emozionato.

Nella serata di ieri venerdì 24 Marzo 2023, è andata in onda la terza puntata di Benedetta primavera ovvero il programma condotto da Loretta Goggi e trasmesso su Rai 1. Così come è accaduto per le altre due puntate, anche quella di ieri sera è stata un grandissimo successo e la conduttrice ha ospitato diversi personaggi noti del mondo della televisione. Uno tra tutti il noto conduttore dell’Eredità Flavio Insinna, il quale ad un certo punto pare che si sia tanto emozionato.

Benedetta Primavera di Loretta Goggi, ospite in studio Flavio Insinna

Nel corso della puntata di Benedetta primavera il programma di Loretta Goggi, quest’ultima ha ospitato Flavio Insinna. Quest’ultimo è stato protagonista di un siparietto davvero molto simpatico con la padrona di casa, che ha divertito tanto gli spettatori in studio ed i telespettatori che seguivano il programma da casa. Ad ogni modo, il conduttore dell’Eredità si è lasciato andare anche ad una intervista con la Goggi e ad un certo punto si è anche tanto emozionato.

L’emozione di Flavio ricordando Fabrizio Frizzi

La conduttrice ha ripercorso un po’ quella che è stata la carriera di Flavio ed ha sottolineato i momenti più significativi della storia de L’eredità. Ovviamente non ha potuto non ricordare Fabrizio Frizzi ed è stato proprio lì che Flavio si è tanto commosso, perché pare che fosse particolarmente legato al compianto conduttore. “Dico sempre che non lo sto sostituendo, con il mio arrivo alla conduzione è come aver aggiunto un posto a tavola, ma Fabrizio continua a guidare la trasmissione da lassù”. Queste le parole di Flavio Insinna che ha ricordato così il suo collega che purtroppo è venuto a mancare nel 2018.

Il retroscena del conduttore

Ad ogni modo poi Insinna ha anche svelato un retroscena riguardo il suo programma, ovvero una frase che spesso dice ai suoi concorrenti. “Ai concorrenti dico sempre, prima di iniziare il programma, che se si trattasse di un gioco di alto livello a condurlo sarebbe Corrado Augias o Alberto Angela”. Queste le parole di Flavio, che ha poi aggiunto ridendo “Alla conduzione invece ci sono io, che ho fatto il terzo macelleria”.