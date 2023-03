Patrizia Rossetti al veleno contro il Grande fratello vip “Che edizione è stata”

0 SHARES Condividi Tweet

Patrizia Rossetti ha bocciato il Grande fratello vip, l’edizione di quest’anno e ha commentato dicendo che è stata un’edizione maleducata. Ecco le parole della conduttrice.

Patrizia Rossetti è stata una grande protagonista dell’edizione del Grande fratello ancora in corso. La nota conduttrice qualche settimana fa è stata costretta a lasciare il programma per via di alcuni problemi di salute che non le hanno permesso di andare avanti. Di certo però, il suo percorso all’interno del reality è stato piuttosto importante e per questo possiamo definirla una delle protagoniste indiscusse di questa edizione. La Rossetti in questi giorni ha parlato ed ha anche commentato i vari concorrenti e le dinamiche che si sono venute a delineare. Patrizia pare che ci sia andata giù in modo piuttosto pesante.

Patrizia Rossetti commenta questa edizione del Grande fratello

Patrizia Rossetti è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Festival di Sanremo ancora in corso. La conduttrice, che ha dovuto abbandonare il reality per via di alcuni problemi di salute, nelle scorse ore è tornata a parlare e lo ha fatto nel corso di questa edizione di Casa Pipol, svelando alcuni retroscena sul Gf vip.

La conduttrice e il suo pensiero sul reality

“Ho trovato questa edizione un po’ troppo forte, maleducata, fuori dalle righe, anche se mi sono trovata bene. Questa edizione l’ho trovata troppo esagerata, ma la cosa importante è che bisogna avere l’umiltà di chiedere scusa e di non portare rancore, cosa che lì dentro ci sono persone che si portano le cose dentro. Sono molto attenti a loro stessi, diventano egoisti”. Queste le parole della Rossetti che pare ci sia andata giù piuttosto pesante.

La Rossetti spiega che avrebbe voluto prendere all’Isola dei famosi, il retroscena

Ad un certo punto, nel corso dell’intervista poi la Rossetti sembra aver spiegato che in realtà non avrebbe dovuto prendere parte a questa edizione del reality di Canale 5. Pare che volesse partecipare all’Isola dei famosi, ma questo non sarebbe stato possibile per via di alcuni problemi familiari che glielo hanno impedito. A far si che Patrizia prendesse parte al programma in questione è stato proprio Alfonso Signorini che ha insistito e pare che il conduttore abbia avuto ragione. Adesso Patrizia è più amata di prima e dopo essere uscita dalla casa è stata invasa dall’amore dei suoi tantissimi fan.