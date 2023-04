Gf vip, party tra ex vipponi, un audio avvolge la festa di mistero

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Fiordelisi ancora contro gli Incorvassi. Audio misterioso su Antonella, una donna ha paura di lei, cosa sta accadendo?

Gf vip, nella serata di ieri giovedì 13 aprile gli ex vipponi dell’ultima edizione del reality si sono riuniti e insieme hanno trascorso una serata di festa. E’ stato così organizzato a Roma un party che ha riunito tutti gli ex concorrenti della settimana edizione del reality. Le immagini sono finite inevitabilmente sui social e nello specifico sui profili Instagram dei vari ex vipponi. Assenti Luca Onestini, che aveva già anticipato la sua assenza sui social. Alla festa però, Antonella Fiordelisi non ha perso occasione nel lanciare delle frecciatine e delle accuse agli Incorvassi. Ma cosa è accaduto?

Gf vip, party tra ex vipponi a Roma

Gf vip, nella serata di ieri giovedì 13 aprile tutti gli ex vipponi si sono ritrovati per un party davvero esclusivo organizzato a La Lanterna a Roma. Quasi tutti i vipponi hanno preso parte alla serata, tranne Luca Onestini. Tutti gli Spartani si sono riabbracciati, ovvero Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia e Giaele De Donà. Tutti con i loro telefonini hanno ripreso alcuni momenti della serata, che sono diventati virali.

Antonella Fiordelisi la grande protagonista, l’ex gieffina torna contro gli Incorvassi

A far discutere è stata la stessa Antonella Fiordelisi, la quale non ha di certo dimenticato quanto accaduto nei mesi scorsi in casa. Sicuramente Antonella si è divertita insieme al suo fidanzato Edoardo Donnamaria e ad alcuni suoi amici Persiani, tra cui Nikita Pelizon che è la vincitrice di questa edizione del programma e poi ancora Davide Donadei. Proprio Antonella ha messo diversi like sui social a commenti decisamente negativi sugli Incorvassi, ovvero la coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Insomma, la Fiordelisi non ha perso occasione per commentare negativamente i suoi ex coinquilini. “La finta coppia stasera manco si c**a, guardate i Donnalisi, loro sì che sono innamorati”. Questo uno dei commenti ai quali Antonella ha messo Mi piace.

Audio misterioso, una donna ha paura di Antonella?

Ad ogni modo, in queste ore a fa discutere sembra sia un audio che sta diventando parecchio virale. Si tratta di un audio che ha come protagonista Antonella Fiordelisi. A diffonderlo un ragazzo di nome Pierluigi attraverso il suo profilo Instagram. Il giovane ha ripreso la location della festa e seppur non volutamente, ha anche registrato lo sfogo di una donna che parlando con un’amica avrebbe detto“Io ho avuto paura, siccome c’era Antonella che mi guardava e mi diceva ciao ciao! E io aaah! Ma ti levi!”. Non ci è dato sapere chi fosse la donna in questione. Le due donne pare facciano il nome di Antonella, ma non èstato accertato che sia Fiordelisi. La donna sarebbe una delle addette ai lavori del reality.