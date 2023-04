Raf senza freni sulla malattia rara della moglie “Cosa abbiamo passato”

0 SHARES Condividi Tweet

Raf racconta la malattia della moglie Gabriella Labate e lo fa nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Il Corriere della sera.

Raf, noto cantante italiano ed uno dei più amati di tutti i tempi in questi giorni ha parlato della malattia della moglie, Gabriella Labate. La donna è affetta da una malattia rara e così, il cantante di Battito Animale ha voluto confidare quelli che sono i gravi problemi di salute della moglie e lo ha fatto senza nessuna remora nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere della sera.

Gabriella Labate, l’ex star del Bagaglino e i gravi problemi di salute

Raf da diversi anni, circa 27 è sposato con Gabriella Labate, l’ex star del Bagaglino e una showgirl abbastanza nota nel mondo dello spettacolo italiano. Ad ogni modo, purtroppo Gabriella è affetta da una malattia rara che le ha fatto vivere anni d’inferno. Raffaelle Riefoli, meglio conosciuto come Raf ha voluto raccontare il periodo davvero difficile che ha vissuto insieme alla moglie. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Il Corriere della sera, il cantante ha parlato di quelli che sono stati gli anni difficili.

Raf racconta i gravi problemi di salute della moglie

“Abbiamo vissuto cinque anni tremendi. Inutile negare le paure, il senso di precarietà… Però ne siamo usciti rafforzati in molti aspetti, a cominciare dalla nostra unione e complicità. E soprattutto grazie a lei, siamo riusciti a non trasmettere angoscia ai nostri figli”. Queste le parole pronunciate da Raf che ha raccontato come tutto sia iniziato tempo fa, dopo un ricovero d’urgenza di Gabriella. Quest’ultima è stata colpita da una trombosi alla vena cava, ovvero la vena che porta direttamente al cuore.

Dopo l’inferno adesso un pò di serenità

Gabriella è stata portata d’urgenza al Policlinico Gemelli dove poi è arrivata la diagnosi. Una malattia rarissima, una massa molto grande sia all’utero che sull’ovaio destro che doveva essere asportata immediatamente. “Praticamente mi era cresciuto questo Alien, come lo chiamo io, dall’utero era entrato nelle ovaie e attraverso le vene ovariche si è ramificato in tutti i vasi sanguigni fino al cuore”. Queste le parole di Gabriella espresse un pò di tempo fa, spiegando le sue problematiche di salute. Dopo alcuni interventi, adesso Gabriella sta fortunatamente meglio e di conseguenza anche tutta la famiglia è più serena.