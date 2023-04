La vita in diretta, Giovanna Civitillo diretta “Cosa mi hanno detto”, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

La vita in diretta, Giovanna Civitillo fa una confessione shock “Mi hanno dato dell’orribile”. La moglie di Amadeus si confessa con la massima sincerità.

Giovanna Civitillo ex showgirl e moglie di Amadeus in questi ultimi mesi è stata particolarmente presente in tv, ospite di vari programmi televisivi, non soltanto in casa Rai ma anche Mediaset. Proprio ieri, venerdì 14 aprile, Giovanna è stata ospite de La vita in diretta, il programma di Alberto Matano. Quest’ultimo nel corso della puntata ha affrontato diversi temi, dagli argomenti di cronaca, al gossip e attualità. Matano ha anche parlato dell’uso dei social e di come si voglia sempre apparire al meglio. Proprio Giovanna ha voluto dire la sua al riguardo.

Giovanna Civitillo ospite a La vita in diretta, la confessione

Giovanna Civitillo nella giornata di ieri è stata ospite nello studio di Alberto Matano a La vita in diretta. La moglie di Amadeus ha voluto parlare del mondo social e dell’uso che lei stessa ne fa, confessando di pubblicare spesso delle sue foto acqua e sapone ma a volte anche con dei filtri.“Adoro pubblicare la foto acqua e sapone ma anche quella piena di filtri perché io posso essere quello e quell’altro. A Pasqua ho pubblicato una foto sciuè sciuè e ho ricevuto molti complimenti ma anche alcuni che mi hanno detto che sono orribile, ma va bene così”. Queste le parole di Giovanna, che è stata abbastanza sincera ed ha anche utilizzato la sua solita ironia.

L’anticipazione di Giovanna su Sanremo 2024

Nello studio di Alberto Matano si è anche parlato di altro, ovvero l’amore per gli animali da parte di gente famosa e non, che decidono di lasciare parte dell’eredità ai loro pelosetti. A tal riguardo, la moglie di Amadeus ha colto l’occasione per dare un’importante anticipazione su Sanremo 2024, ovviamente in chiave ironica.“Noi abbiamo un cane Kira e io farei lo stesso con lei, io la tratto allo stesso modo. Anzi do una notizia l’anno prossimo farà il green carpet a Sanremo”.

Amadeus già al lavoro per la prossima edizione del Festival di Sanremo

Oltre questa battuta, Amadeus è realmente all’opera per l’organizzazione della prossima edizione del Festival di Sanremo. Giornalmente arrivano rumors e anticipazioni su co-conduttori, cantanti in gara e tanto altro. Ad ogni modo, manca ancora parecchio ma già si parla di Annalisa come co-conduttrice di almeno una delle cinque serate.