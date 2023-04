Alessandro Cattelan pubblica uno scambio di battute con la moglie, incredibile il finale, i vip commentano in massa

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Cattelan pubblica uno scambio di battute con la moglie Ludovica, con un finale a sorpresa. Tanti i commenti arrivati sotto al post.

Alessandro Cattelan il noto conduttore in queste ore è finito sotto i riflettori, dopo aver pubblicato un post sui social. Il conduttore, su Instagram, ha infatti pubblicato un post, uno screenshot relativo ad uno scambio di battute con la moglie Ludovica Sauer, parlando della possibilità di dare alla figlia Nina un cellulare, che forse la ragazzina ha richiesto tante volte. A sorprendere è stata però la risposta di Cattelan, che ha lasciato tutti senza parole ed ha anche tanto divertito. Ma cosa ha riferito?

Alessandro Cattelan pubblica una conversazione avvenuta con la “moglie”

Alessandro Cattelan, in queste ore è finito sotto i riflettori per un motivo ben preciso. Il conduttore ha pubblicato un post sui social, relativo ad uno scambio di battute con la moglie Ludovica. I due discutevano sulla possibilità di dare alla figlia Nina il cellulare. Questo è uno dei temi più caldi di quasi tutte le famiglie italiane. A che età è giusto dare il cellulare ai propri figli? E’ questa la domanda che molti si pongono. Sicuramente la risposta è difficile da dare, ma secondo gli esperti non bisognerebbe darlo troppo tardi per evitare che rimangano isolati dal contesto sociale, ma nemmeno troppo presto per non renderli subito indipendenti.

Lo scambio di battute con un finale a sorpresa

Alessandro Cattelan e la moglie si trovano proprio in questa situazione, ovvero decidere se è veramente arrivato il momento di fare il telefono alla figlia Nina, che ha quasi 11 anni. Così, il noto conduttore e speaker radiofonico ha pubblicato una “chat con la moglie” e questo ha scatenato inevitabilmente diversi commenti. Il finale è stato però davvero inaspettato.Volevo dirti che Nina è molto molto responsabile.

” Secondo me è pronta per avere un telefono a settembre.

Nina dai il telefono alla mamma per favore.

Come hai fatto!!

Ma tu, a me, pensi di fregare?

” Vabbè, ciao papi”.

Tanti i commenti arrivati sotto al post da parte di personaggi noti

Questa la conversazione avvenuta tra Alessandro e la figlia che ha “rubato” il cellulare alla madre fingendosi lei e cercando di convincere il padre a darle finalmente il telefonino. “Buon tentativo Nina. Ma ne devi mangiare di pasta”, questa la frase di Alessandro, scritta a corredo del post da lui pubblicato. Tantissimi i commenti arrivati sotto al post, tra questi quelli di diversi personaggi famosi come Luca Argentero, Andrea Ranocchia, Esteban Cambiasso e Matilda De Angelis. Anche Frank Matano ha commentato, ovviamente con ironia“Ciao Ale, sei grande. Volevo dirti che Nina è molto molto responsabile, secondo me è pronta a settembre di avere un telefono”.