Pomeriggio 5, Barbara D’Urso in grande imbarazzo per le parole di Patrizia Groppelli e poi la gela con una frase

Patrizia Groppelli a Pomeriggio 5 la spara grossa e Barbara D’Urso corre ai ripari. Ecco cosa è accaduto nel corso dell’ultima puntata del programma di Canale 5.

Nel corso della giornata di ieri è andata in onda l’ultima puntata di Pomeriggio 5 della settimana. Per quasi tutta la durata della puntata, la conduttrice ha affrontato un caso di cui tanto a parlato anche nei mesi scorsi, ovvero quello legato alla presunta veggente Gisella Cardia. In questi giorni sono arrivate diverse indiscrezioni e proprio sulla base di queste, Barbara è tornata a parlare di questo caso con i suoi ospiti. Ad un certo punto però, l’opinionista Patrizia Groppelli ha detto qualcosa ritenuto “grave” dalla conduttrice e Barbara è stata costretta ad intervenire.

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 torna a parlare del caso della presunta veggente Gisella Cardia

Barbara D’Urso nella giornata di ieri ha parlato ancora una volta della veggente Gisella Cardia nel corso della puntata di Pomeriggio 5. Non sono di certo mancati i colpi di scena in questi giorni e proprio per questo la conduttrice è voluto tornare a parlarne. Stando a quando è emerso in queste ore, la commissione istituita dal Vescovo in carica, avrebbe dichiarato che non ci sarebbe niente di soprannaturale su questa intera vicenda.

Il commento di Patrizia Groppelli dopo le ultime indiscrezioni su Gisella Cardia

Barbara come sempre, ha dato la parola ai suoi ospiti che hanno così espresso la loro opinione. La Groppelli ha così colto l’occasione per fare una battuta dopo l’intervento della portavoce del comitato contro Gisella, in collegamento da Trevigiano.“I prossimi collegamenti li facciamo da Regina Coeli perchè con una situazione così polverosa qualcosa sicuramente succederà…”. Questo il commento della Groppelli che ha fatto letteralmente sobbalzare la conduttrice, che ha subito chiesto “Ma con chi?”. Patrizia ha subito replicato dicendo “Con Gisella”.

Barbara basita dopo il commento della Groppelli

Ancora una volta Barbara è rimasta piuttosto basita e non ha di certo nascosto l’imbarazzo ed ha detto di voler prendere le distanze. “Prendo le super distanze dalla Groppelli, come sempre e vado avanti”. La conduttrice ha poi reso noto il fatto che anche Don Patrizio dopo la battuta di Patrizia ha riso e Patrizia avrebbe detto “Ma cosa devo dire? Ok mi prendo la responsabilità. Guarda pure Don patrizio come se la ride sotto i baffi”: Insomma, imbarazzo in studio e anche un pò di tensione.