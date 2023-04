Pomeriggio 5, grande imbarazzo in studio: “Prima di te ci sono io”, la reazione di Barbara D’Urso

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 torna a parlare del caso della presunta veggente Gisella Cardia. Ad un certo punto fa una dichiarazione che lascia tutti senza parole.

Barbara D’Urso ancora una volta ha condotto una puntata di Pomeriggio 5 nella giornata di ieri, lunedì 17 aprile. La conduttrice è tornata a parlare del caso legato alla presunta veggente Gisella Cardia, di cui ha già parlato tante altre volte. Nel corso della puntata ha fatto una chiacchierata con un’ex fedele di Gisella e ad un certo punto la conduttrice ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti particolarmente perplessi.

Barbara D’Urso, la conduttrice torna a parlare della veggente Gisella Cardia

Barbara D’Urso nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, andata in onda ieri lunedì 17 aprile, è tornata a parlare del caso della presunta veggente Gisella Cardia. Quest’ultima, il cui vero nome è Maria Giuseppa Scarpulla è stata al centro della polemica in questi mesi e di questo caso se ha parlato abbondantemente la stessa Barbara D’Urso. La conduttrice nel corso della puntata di ieri, ha avuto modo di chiacchierare con un’ex fedele di quest’ultima che ha rilasciato delle dichiarazioni davvero molto importanti.

Le dichiarazioni della conduttrice, pronta a chiedere scusa

La conduttrice, ha così rivelato che qualora la Chiesa dovesse confermare che questa storia è vera, Barbara sarebbe pronta a chiedere perdono per aver dubitato e per aver messo tutto in dubbio.“Noi stiamo aspettando solo quello…E se davvero Gisella avesse questo dono meraviglioso di vedere la Madonnina e di ricevere dei messaggi per noi…Io sarei la prima a chiedere scusa…”. Queste le dichiarazioni di Barbara. In un secondo momento ha parlato l‘ex fedele della presunta veggente, dicendo alla conduttrice che se venisse accertato che la Scarpulla vedesse la Madonna realmente, sarebbe pronta a chiedere scusa per aver mosso dei dubbi.

Le dichiarazioni dell’ex fedele

“Barbara, ti volevo dire che prima di te ci sono io…Scusami eh…Io stavo lì, quindi ci sono prima io…Nella mia parrocchia vado…”. Barbara si è limitata a sorridere e dire che saranno in due allora a chiedere scusa alla veggente. “Andremo insieme.. Vai tu e poi ti seguirò”.