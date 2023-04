Selvaggia Lucarelli umilia Fedez dopo il tapiro di Striscia “Potevi evitare”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli ancora una volta torna a parlare di Fedez dopo il tapiro ricevuto da Striscia la notizia. Ecco le dure parole della giornalista.

Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare Fedez. Sappiamo bene che tra i due non c’è stata mai una grande simpatia e che la giornalista in diverse occasioni ha criticato il rapper così come la moglie Chiara Ferragni. Ebbene, dopo la messa in onda della puntata di Striscia la notizia di lunedì 17 aprile, nel corso della quale Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro a Fedez, quest’ultimo è finito ancora una volta nel mirino della stessa Lucarelli. Ma cerchiamo di capire il perchè.

Fedez riceve il tapiro da Striscia la notizia

Selvaggia Lucarelli ancora una volta ha attaccato e criticato Fedez. Il famoso rapper è stato uno dei protagonisti della puntata di Striscia la notizia di lunedì 17 aprile. Valerio Staffelli ha consegnato un tapiro d’oro al marito di Chiara Ferragni. Ma per quale motivo? Il rapper nei giorni scorsi è stato in vacanza insieme alla moglie Chiara, a Dubai anche se in passato parlando di questa città aveva detto “Una Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto”.

Selvaggia Lucarelli non perde occasione per scagliarsi contro il rapper

Questo gli è stato rimproverato da Striscia, la sua non coerenza ma effettivamente lo stesso Fedez ha confessato di non essere mai stato coerente. “La coerenza non è mai stata una mia virtù“, ha detto il rapper ai microfoni di Staffelli. Ad ogni modo, dopo la messa in onda della puntata del tg satirico di Canale 5, a parlare ed esprimere la sua opinione è stata Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima attraverso il suo profilo Instagram ha detto che quanto meno Fedez e Chiara potevano evitare di pubblicare la località sui social.“Direi che almeno avresti potuto evitare di pubblicizzare la località con mille contenuti…”, ha scritto Selvaggia sui social.

Le dure parole della Lucarelli contro Fedez per via del viaggio a Dubai

Ad ogni modo, la Lucarelli non si è di certo limitata a questo, ma ha aggiunto dell’altro.“Ma se devi taggare ‘Bulgari hotel Dubai’ sulla tua foto…Beh…I principi volano come sabbia nel deserto…”. Queste le parole della giornalista, alle quali ha replicato dicendo ancora “Ma se devi taggare ‘Bulgari hotel Dubai’ sulla tua foto…Beh…I principi volano come sabbia nel deserto…”. Attraverso il suo profilo Instagram, poi Selvaggia ha lanciato un’altra frecciatina a Fedez. “Diceva…Non perchè Dubai, i diritti umani, i morti sotto al tappeto…Non ci andrò mai più! Poi la moglie: ‘Tesoro ma ci sono gli amichetti di Leone a Dubai…Ah vabbè andiamo’…”. Al momento Fedez non ha ancora replicato e non sappiamo se mai lo farà.