Selvaggia Lucarelli pubblica una foto e ridicolizza i Ferragnez: “Quanti soldi ci potevo fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli non perde occasione per lanciare frecciare velenosa alla volta di Chiara Ferragni e di Fedez su vari argomenti ma, quello che più d tutti le sta a cuore, è la spettacolarizzazione dei bambini che, per lei non vanno in alcun modo esibiti sui social perché non hanno potuto esprimere il loro consenso a farlo. Per questo si è limitata a postare una foto di suo figlio Leon di quando era piccolo, senza video e filmati parlati aggiungendo una frase che inevitabilmente tutti hanno capito che fosse rivolta per prendere in giro Chiara Ferragni e Fedez.

Vediamo cosa ha scritto.

Selvaggia Lucarelli posta una foto di suo figlio da piccolo e scrive una frase che è una frecciata alla Ferragni e al marito Fedez

Selvaggia Lucarelli su Instagram ha pubblicato una foto di Leon molto piccolo e ha scritto così rispondendo a chi le chiedeva se il figlio avesse dato il suo consenso alla pubblicazione: “Quanti soldi ci potevo fare”.

Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio sulla sua partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le stelle

Da più parti si rincorrono voci che sostengono che, dopo l’edizione di Ballando con le stelle durante la quale la Lucarelli ha avuto parecchi attriti con gli altri componenti della giuria e, qualche volta anche con la stessa padrona di casa, Milly Carlucci, per l’edizione dell’anno prossimo sarò sostituita. Dopo qualche giorno e anche l’uscita di nomi che potrebbero prendere il suo posto, la Lucarelli ha deciso di rompere il silenzio e, sui social, ha scritto così: “A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma. Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita figuriamoci in tv“.

Inoltre, qualche giorno fa è venuta fuori l’indiscrezione che la Lucarelli sia irritata con la Fagnani perché Belve avrebbe dovuto condurlo lei. A proposito della Fagnani la Lucarelli ha scritto così: “Belve è una cosa a metà tra una seduta di ipnosi regressiva, in cui la gente improvvisamente tira fuori quello che aveva rimosso od occultato e la copertina di Chi”.

E poi: “Belve è un programma di interviste in cui di davvero feroce c’è soprattutto l’ambizione di chi lo conduce”.

E, ancora: “E’ una formula pensata per valorizzare la personalità dell’intervistatrice: lì si va per far vincere la conduttrice … Sono interviste che illuminano più lei che l’intervistato. L’intervista è percepita come un’imboscata”.

E, infine: “È una cifra che funziona per chi intervista, meno per chi viene intervistato perché non c’è ascolto, ma provocazione”.