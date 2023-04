Che tempo che fa, Nino Frassica gela Fabio Fazio: “Sembra dedicata a te”, Fazio sembra non gradire la battuta, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, domenica 2 aprile è andata in onda un’altra puntata di Che tempo che fa, la fortunatissima trasmissione della domenica sera condotta da Fabio Fazio, affiancato, per una certa parte del programma da Luciana Littizzetto. Il programma piace tantissimo sia nella parte che riguarda le interviste sia nella parte che riguarda la chiacchierata al tavolo. Ma ciò che, forse, i telespettatori aspettano molto per farsi due sane risate di gusto è il momento che ha Nino Frassica in cui coinvolge sempre un impacciato forzatamente Fabio Fazio. Ieri sera Nino Frassica ha preso in giro, bonariamente, Fabio Fazio che, come sempre sta la gioco e i telespettatori, sia quelli a casa che quelli in studio si sono divertiti tantissimo. Vediamo cosa è accaduto.

Nino Frassica prende in giro Fabio Fazio: “Sembra dedicata a te” e Fazio non reagisce bene

Nino Frassica ha un momento tutto suo all’interno del programma condotto da Fabio Fazio che i telespettatori aspettano e seguono tantissimo. Ieri sera, durante questo momento che è sempre garanzia di tanto divertimento e risate, Nino Frassica ha fatto gli “auguri a Patty Pravo” e ha detto così: “Ricordiamo i suoi grandi capolavori, Pazza Ikea e poi la più bella che sembra dedicata a te, Ragazzo triste“. La reazione di Fabio Fazio è sembrata un po’ fredda perché ha riso ma in modo un po’ forzato forse non gradendo molto quella frecciatina.

Nino Frassica fa divertire il suo pubblico

Nino Frassica come Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck sono le presenze fisse all’interni della trasmissione condotta da Fabio Fazio. Nino Frassica ieri nel suo momento ha parlato delle “giornate mondiali di…”. E così con quel modo suo di fare comicità ha detto: “Oggi 2 aprile è la giornata mondiale di quelli che camminano abbassati inutilmente“. E Fazio, che gli fa sempre da spalla, gli ha chiesto: “C’è un motivo?” e Frassica prontamente ha risposto. “No, nessun motivo”.

Il pubblico, come sempre, ha apprezzato la comicità dell’attore siciliano.