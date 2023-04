Fabio Fazio a sorpresa rompe il silenzio sulla prossima edizione di Che tempo che fa

0 SHARES Condividi Tweet

Fabio Fazio in puntata a Che tempo che fa rompe il silenzio e svela il futuro del suo programma. Ecco cosa ha riferito.

Fabio Fazio, il noto conduttore uno tra i più amati di sempre nei giorni scorsi ha rilasciato un’interessante dichiarazione, parlando del futuro del suo programma, Che tempo che fa. In quest’ultimo periodo si è tornati a parlare della possibile chiusura del programma di Fazio, ma adesso il conduttore ha rotto il silenzio ed ha voluto rassicurare tutti i suoi fan ed i fedeli telespettatori del programma di Rai 3. Ma cosa ha riferito?

Che tempo che fa a rischio per la prossima stagione?

Fabio Fazio, il noto conduttore di Che tempo che fa, nel corso della puntata della scorsa domenica ha rotto il silenzio parlando del futuro del suo programma di Rai 3. Negli ultimi tempi si è parlato di una possibile chiusura anticipata del programma di Rai 3 e adesso Fabio ha rotto il silenzio e lo ha fatto proprio in puntata, dando appuntamento a tutti i telespettatori alla prossima stagione.

Il conduttore in puntata rompe il silenzio e svela la verità

“La prossima stagione ci sarà sicuramente”, ha detto Fabio Fazio che nell’ultima puntata ha così tolto ogni dubbio sul futuro del suo programma. La dichiarazione è arrivata durante il Tavolo, quando tra gli ospiti in studio c’era Massimiliano Pani. Per l’occasione, Fabio ha chiesto se Mina fosse disponibile a fare una sigla per la prossima stagione. Il pubblico non ha potuto non essere felice delle parole di Fabio, che ha chiarito il fatto che Che tempo che fa tornerà anche il prossimo anno. Insieme a lui come sempre Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Terremoto in Rai e Mediaset, diversi conduttori a rischio

In questi mesi si è parlato anche di un terremoto in Rai, con tanti programmi cancellati e conduttori e conduttrici saltate per la prossima stagione televisiva. Negli ultimi tempi si sono anche rincorse voci relative ad un possibile addio di Fabio Fazio alla Rai, ma abbiamo visto che in questo caso si è trattato solo di una fake news. Dopo la chiusura anticipata di Non è l’Arena, Massimo Giletti sarebbe in cerca di una nuova occupazione e potrebbe esserci un clamoroso ritorno in Rai. E in dubbio anche il futuro di Barbara D’Urso che secondo un’indiscrezione potrebbe anche lasciare Mediaset.