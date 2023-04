Striscia la notizia, Valerio Staffelli diretto con Ilary Blasi su Totti e lei risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi riceve un tapiro d’oro da Striscia la notizia. Valerio Staffelli la raggiunge e la stuzzica su Bastian Muller e Francesco Totti.

Ilary Blasi con l’inizio dell’Isola dei famosi è tornata sotto i riflettori. Proprio nella giornata di ieri, la conduttrice del reality di Canale 5 è stata protagonista della puntata di Striscia la notizia, dopo che Valerio Staffelli le ha consegnato un tapiro d’oro. Ilary è stata al gioco, molto sorridente e disponibile, nonostante l’inviato del tg satirico l’abbia punzecchiata parecchio su Totti e Bastian Muller, il suo nuovo compagno. Ma cosa ha detto Ilary?

Ilary Blasi raggiunta da Valerio Staffelli che le consegna un tapiro

Ilary Blasi, protagonista della puntata di ieri di Striscia la notizia. La conduttrice è stata raggiunta da Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la notizia che le ha consegnato un tapiro. Ma per quale motivo? Il tg satirico ha deciso di consegnare il tapiro alla conduttrice, per la gaffe da lei commessa nel corso della prima puntata dell’Isola dello scorso lunedì 17 aprile. La battuta di Ilary è diventata virale. Ilary ha pronunciato la frase “A me i normodotati non piacciono”, sbagliando perchè avrebbe dovuto dire “i normotipo”. Queste parole, pronunciate in diretta non sono ovviamente sfuggite a nessuno, nemmeno a Striscia la notizia che ha deciso così di consegnarle il tapiro, portandosi a 8 in totale ricevuti in carriera.

L’inviato di Striscia punzecchia la conduttrice su Totti e Bastian

Staffelli, dopo aver raggiunto Ilary avrebbe chiesto “Ma diciamoci la verità, a chi è che piacciono i normodotati?”. Ovviamente tante sono state le risate, anche quando Staffelli ha punzecchiato la Blasi sulla sua vita sentimentale. Come ben sappiamo Ilary e Francesco Totti si sono lasciati ormai da diversi mesi, e la conduttrice ha ritrovato l’amore, al fianco di Bastian Muller. L’inviato di Striscia avrebbe così chiesto se Ilary avesse cambiato le serrature della casa all’Eur, che le è stata assegnata proprio in questi giorni dai giudici. La risposta della conduttrice ha spiazzato tutti, visto che ha detto “Francesco può entrare quando vuole, la casa è sempre aperta”.

La risposta di Ilary alla provocazione

Riguardo l’imprenditore tedesco che ha conquistato il cuore di Ilary, Staffelli ha chiesto in quale lingua i due sono soliti comunicare. Ilary ha ammesso di non sapere nemmeno una parola di tedesco e che comunica con un inglese piuttosto “maccheronico”, per riprendere un termine da lei utilizzato.