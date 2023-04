Isola dei famosi, la frase di Ilary Blasi lascia tutti senza parole: “Non vieni a rubare a casa dei ladri”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di questa edizione appena iniziata de L’Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi che si è mostrata con un nuovo look.

Durante la puntata, all’inizio della serata, la Blasi ha detto ad un concorrente una frase che ha spiazzato tutti: “Non vieni a rubare a casa dei ladri”. Vediamo cosa è accaduto e perchè ha detto questa frase.

Ilary Blasi dice una frase spiazzante: Non vieni a rubare a casa dei ladri”.

I naufraghi dell’Isola si stanno mostrando, fin da subito poco corretti e poco rispettosi delle regole tanto che la produzione è dovuta intervenire con una drastica decisione. E’ accaduto, infatti che più naufraghi hanno bleffato nell’accensione del fuoco usando mezzi non consentiti tanto che la produzione ha deciso di spegnere il fuoco a tutti sospettando della correttezza di parecchi di loro.

Christopher Leoni, infatti, è stato scoperto aver utilizzato mezzi non consentiti per l’accensione del fuoco. Alla fine il naufrago ha ammesso di aver rubato un po’ del fuoco della Tribù Accoppiados. Ma quando poi lo ha acceso per la seconda volta, il suo comportamento non è stato diverso e allora è intervenuta la padrona di casa che ha detto: “Tutti noi qui in studio e a casa ci stiamo facendo delle domande e vorremmo anche delle risposte, sentite di cosa parlo”.

Andrea Lo Cicero ha detto così del suo compagno di squadra che ha bleffato con l’accensino del fuoco: “Le persone che stanno con me in squadra devono essere corrette. Dopo che Fabio si è bruciato le gambe con la sua squadra per accendere il fuoco…”.

Il modello, per giustificare il suo atteggiamento ha controbattuto: “Praticamente non mangiavamo per tre giorni e il cibo non bastava per campare”. Ma a sentire quelle parole la Blasi ha detto: “Ora non la puntare sulla pietà… Mo… Noi ti abbiamo sgamato perché non vieni a rubare a casa dei ladri. Poi l’hai riacceso, come hai fatto?”. E tutti si sono chiesti che cosa avesse voluto dire la conduttrice con quella frase.

La decisione della produzione

E poi la Blasi ha aggiunto: “Il pubblico vi guarda da casa e chiede onestà. A me questa storia non mi convince, io non mi fido. Mi rivolgo prima a Christopher, siccome questa è la seconda volta che trasgredisci le regole hai un punto in più nelle nomination. La prossima volta andrai dritto alle nomination. Siccome abbiamo tutti un dubbio la produzione spegnerà i fuochi di entrambe le squadre”.