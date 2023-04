Oggi è un altro giorno, Don Backy lancia una frecciatina al veleno contro Renato Zero e la Bortone replica: «Quando viene qui ti comporti sempre così”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri ospite da Serena Bortone nella sua trasmissione che forse dall’anno prossimo non condurrà più, Oggi è un altro giorno, è andato ospite Don Backy che ha sorpreso la conduttrice perché ha lanciato una frecciatina velenosa contro il grandissimo cantautore romano, Renato Zero. Vediamo cosa ha detto.

Don Backy al veleno contro Renato Zero: «Veniva ospite da me. Poi si diventa famosi e ci si dimentica di certe cose»

Don Backy, al secolo Aldo Caponi è stato ospite di Serena Bortone insieme a Fausto Leali del quale è grandissimo amico e i due cantanti si sono raccontati dicendo: «Siamo molto amici … Lui aveva una bambina, io avevo un maschietto e quindi ci vedevamo sempre tutti i giorni. Facevamo la vacanza insieme quindi siamo molto amici».

Poi Fausto Leali ha chiesto a Don Backy: «Aldo ti ricordi quando ci hai invitato a casa tua e c’era anche Renato Zero?» a quel punto don Backy ha risposto così: «Renato è stato mio ospite a casa anche qui a Roma. Poi si diventa Renato Zero e ci si dimentica di certe cose».

Serena Bortone replica quella frecciatina di Don Backy

Serena Bortone, sentita quella dichiarazione ha detto: «Non ho capito scusa. Vuoi dire che Renato Zero è un po’ ingrato perchè hai detto che si diventa famosi e ci si dimentica delle cose fatte insieme». E Don Backy: «Non ci siamo più mai visti nè sentiti. Una volta gli ho portato un brano che, secondo me, era anche adatto a lui e non mi ha mai degnato di una risposta».

E Serena Bortone ha replicato così: “Frecciatona! Don Backy ogni volta che viene qui lancia certe frecciate…”.

Ma don Backy ha subito controbattuto: “Non è questione di caratterino, dico solo le cose come stanno”.

Poi, quando è andata ospite poco dopo anche Irene Pivetti ha tenuti a elogiare tantissimo Renato Zero prendendo così le distanze da quanto detto precedentemente da Don Backy e affermando di essere da sempre una sua grandissima fan.