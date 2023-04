Isola dei famosi, scoppia il caos tra Corinne Clery e Fiore Argento “Bugiarda”

0 SHARES Condividi Tweet

Isola dei famosi, tensione alle stelle tra Corinne Clery e Fiore Argento. Accuse reciproche tra le due naufraghe.

All’Isola dei famosi è già tempo di liti e di discussioni anche piuttosto accese. Proprio nelle scorse ore c’è stato uno scontro molto acceso tra due naufraghe, ovvero Corinne Clery e Fiore Argento. La discussione è andata in scena nella striscia pomeridiana e di certo non è passata inosservata. L’attrice francese è letteralmente sbottata contro la figlia del noto regista Dario Argento. Ma cosa è accaduto tra le due?

All’Isola dei famosi, la 17esima edizione iniziata lo scorso 17 aprile, è già tempo di liti e discussioni. Proprio nelle scorse ore c’è stato un dibattito molto acceso tra due naufraghe, ovvero Corinne Clery e Fiore Argento. “Non dire bugie su di me”, ha detto Corinne rivolgendosi alla sua collega e compagna d’avventura. La sorella di Asia Argento, non ha perso tempo ed ha immediatamente replicato rispondendo a tono. “Ogni cosa che succede qui è colpa mia, finisce lo spray per le zanzare è colpa mia”. Arrivata immediatamente la smentita da parte dell’attrice, la quale ha detto “Non è vero”.

Le due naufraghe litigano per un pezzo di cocco

Fiore Argento si è lamentata di Corinne e ad un certo punto si è lasciata andare ad uno sfogo che non è passato inosservato. “Ha questo modo di provocarmi che mi fa saltare i nervi, questa cosa di punzecchiare col sorriso”. La sorella di Asia si è così sfogata dopo essere stata accusata dall’attrice di dire menzogne sul suo conto. La tensione è aumentata nel momento in cui Corinne ha accusato la sua compagna di gioco e di avventura, dicendole “Hai rubato il mio pezzo di cocco”. Anche in questo caso è arrivata la giustificazione di Fiore che ha replicato dicendo “Era rimasto li da tre ore e l’abbiamo preso un pezzetto pensando che fosse avanzato”.

Le dure parole di Corinne

Le due hanno discusso animatamente su questo pezzo di cocco, fino al punto in cui l’attrice rivolgendosi alla Argento le ha detto “Se come i bambini, te lo sei mangiato“. Corinne, in ultimo ha lanciato una frecciatina a Fiore, invitando tutti gli altri concorrenti a stare ben attenti a Fiore. “Molto bello il tuo gioco, mamma mia ragazzi fa la svampita ma non lo è per niente”.