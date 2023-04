Amici, Alessandra Celentano una furia contro Maddalena “Ecco come sei tu”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Celentano ancora al centro della polemica, la maestra contro Maddalena e contro il professore Emanuel Lo.

Alessandra Celentano continua ad essere una delle protagoniste di Amici di Maria De Filippi. La professoressa di danza ancora una volta si è scagliata contro Maddalena, scontrandosi anche con alcuni colleghi. La professoressa ha avuto un’accesa discussione con Emanuel Lo e Cristiano Malgioglio proprio riguardo il talento di Maddalena e subito dopo la Celentano è tornata con un nuovo guanto di sfida per la prossima puntata.

Alessandra Celentano ancora al centro della polemica

Alessandra Celentano ancora una volta è stata sotto i riflettori per via di quanto accaduto in puntata ad Amici. La professoressa di danza classica, nell’ultima puntata ha avuto un’accesa discussione con il collega Emanuel Lo e con Cristiano Malgioglio sul talento di Maddalena. Subito dopo poi, l’insegnante è tornata a parlare del nuovo guanto di sfida per la prossima puntata, che vedrà ancora una volta Maddalena contro Isobel. Ad ogni modo, in questo guanto di sfida ci sarà una novità, sarà un mix di ballo e di recitazione.

Il nuovo guanto di sfida della Celentano, la frecciatina a Maddalena e al professore di ballo

“Certi miei guanti non li capite. Sto sperimentando il vostro potenziale in altre discipline. Tu purtroppo sei chiusa mentalmente da questo punto di vista. Cerca di cambiare”. Queste le parole scritte da Alessandra Celentano nella lettera, sottolineando il fatto che qualora Maddalena avesse una mentalità più aperta, potrebbe sperimentare nuove inclinazioni visto che non la ritiene un talento nel suo stile. Poi, in questa lettera di motivazione ancora la Celentano aggiunge di proporre dei guanti accessibili nonostante potrebbe osare di più, vista la presenza di Isobel dall’altra parte. “La sensualità è importante ma è solo uno dei tanti ingredienti. Se c’è solo quella e poco altro c’è un problema”. Queste le parole di Alessandra che ha lanciato anche una frecciata ad Emanuel.

L’allieva interviene e prende le difese del suo professore

“Il vero merito della tua piccola evoluzione non è ne mio ne del tuo prof, sia chiaro, è solo tuo”. Ad ogni modo, Maddalena dopo aver visionato il guanto di sfida si è detta molto felice ed ha fatto anche alcune precisazioni.“Non mi sento di avere solo la sensualità assolutamente e non credo di avere poco altro”, ha detto la ballerina che ha anche aggiunto dell’altro prendendo le difese del suo professore. “Non capisco tutte queste frecciatine verso il mio prof. Credo lui sia parte molto importante del mio percorso”, queste ancora le parole della ballerina.