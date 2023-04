Oggi è un altro giorno, Romina Carrisi prima scrive un post contro gli autori e poi non appare più in trasmissione

0 SHARES Condividi Tweet

Romina Carrisi scompare nel nulla dagli affetti stabili di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone.

Romina Carrisi è la figlia di Albano e di Romina Power, la quale in questi anni ha tentato di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, riuscendoci. La giovane Carrisi è stata una degli affetti stabili di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone che va in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 14.00. Improvvisamente Romina è scomparsa ed in molti si chiedono che fine abbia fatto.

Romina Carrisi sparita da Oggi è un altro giorno

Romina Carrisi è la figlia di Albano e Romina e da un paio di edizioni è presente nel cast di Oggi è un altro giorno, ovvero il programma di Serena Bortone. La figlia di Albano però, improvvisamente è scomparsa dal programma al contrario di Jessica Morlacchi e Antonio Mezzancella che continuano ad essere in studio ogni giorno. Dal 12 aprile, la giovane Carrisi non è piu stata in studio e sembra essere letteralmente sparita nel nulla.

Cosa è accaduto alla figlia di Albano e Romina?

In molti non hanno potuto non notare il fatto che la giovane sia scomparsa dopo un tweet piuttosto polemico nei confronti degli autori del programma. E’ anche strano il fatto che in questi giorni nessuno l’abbia citata, ne la conduttrice ne tanto meno gli altri protagonisti del programma. Anche Romina, che ha continuato ad essere presente sui social non ha più parlato del programma. Insomma, c’è il massimo riserbo e tanto mistero.

Il tweet polemico di Romina e la sua misteriosa scomparsa da Oggi è un altro giorno

Nei giorni scorsi, la giovane Carrisi ha risposto ad un tweet polemico che la riguardava e non ha perso occasione nel lanciare una frecciatina al programma. Un utente ha sottolineato il fatto che Romina avesse poco spazio all’interno del programma e la sua risposta non è tardata ad arrivare.“Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse chiaro. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata.” Dopo questo post, Romina è totalmente sparita.