Romina Carrisi al veleno contro gli autori di “Oggi è un altro giorno: “Non posso prendere alcuna iniziativa altrimenti ecco cosa fanno”

0 SHARES Condividi Tweet

Romina Carrisi, figlia di Albano e di Romina Power è da tempo uno degli “affetti stabili” nella trasmissione fortunatissima e seguitissima di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai uno nel primo pomeriggio.

Romina Carrisi sé tolta qualche sassolino dalle scarpe parlando di cosa avviene in trasmissione e cosa accade se qualche volta lei prende qualche iniziativa. Vediamo cosa ha detto con estrema chiarezza e schiettezza.

Romina Carrisi al veleno contro gli autori del programma: “Se prendo qualche iniziativa mi bloccano”

Romina Carrisi ha risposto diretta ad un follower che sui social l’ha accusata di stare all’interno del programma Oggi è un altro giorno ma di non aver alcun ruolo: “Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?”.

A questo post decisamente velenoso lei ha risposto in modo diretto e sincero, dando addirittura ragione al fans che l’aveva in qualche modo criticata: “Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo, se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata”.

Romina Carrisi, che è fidanzata con il regista della trasmissione, Stefano Rastelli non ha esitato un attimo a rispondere a tono a chi l’ha accusata di un ruolo che evidentemente va stretto anche a lei.

Romina Carrisi pubblica una foto insieme alla sorella Jasmine

Romina Carrisi ha pubblicato una foto insieme alla sorella Jasmine e a corredo ha scritto la seguente didascalia: “Solo papà ci poteva portare dall’altra parte di Roma a mangiare Etiope per 3 ore di mercoledì. Ed è stato bellissimo…”. E, poichè in tanti hanno commentato lei ha replicato in tono scherzoso: “Bono er piccante…”.

E poi ha spiegato anche: “In Africa mangiare e bere insieme significa celebrare la vita. Il cibo è l’elemento base di un rituale di comunione”.

Insomma, pare che tra le due sorelle ci sia uno splendido rapporto anche se, nelle ultime ore, si è parlato di un po’ di maretta tra Loredana Lecciso e Albano reo di aver parlato in toni troppo entusiastici della ex moglie Romina Power.