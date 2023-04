“Chi sono i conduttori falsi e quali tra le conduttrici è la più innocua”, il giudizio di due personaggi famosissimi

0 SHARES Condividi Tweet

Wanna Marchi e Stefania Nobile hanno espresso il loro giudizio su alcuni conduttori televisivi spiegando chi, a loro parere siano i più falsi della tv e chi, invece, nonostante ciò che potrebbe sembrare, è la più innocua. Vediamo cosa hanno detto alla luce di nomi e cognomi che hanno voluto fare senza nascondersi.

Wanna Marchi e Stefania Nobile dirette sui conduttori e conduttrici della televisione italiana, il loro giudizio è spietato

Wanna Marchi e Stefania Nobile recentemente sono tornare alla ribalta per un progetto che ha fatto vincere loro un Guinness World Record, per una serie Netflix e dopo essere state ospitate da Francesca Fagnani a Belve.

Poi, in occasione di un’ospitata nel podcast Gurulandia si sono molto raccontate e Stefania Nobile ha detto così: “Sono andata in tv, ma per soldi, solo per quello. Lì non esce la verità. Non la puoi dire la verità. Non chiediamo mai le domande prima però. Tanto sono sempre le stesse”.

E poi ha anche aggiunto: “La più grossa truffa è quella delle ospitate televisive. Ti chiamano ‘venite ospiti? Non parliamo mai del processo, noi vogliamo fare domande particolari e nuove’. Ti chiudono in uno stanzino… questo lo fa Barbara d’Urso, Massimo Giletti, tutti lo fanno, dal primo all’ultimo. Noi però lo sappiamo già, basta che sia alto il cachet. Tanto poi le domande sono sempre quelle. Poi ti dicono ‘ma voi non avete chiesto mai scusa, dovete chiedere perdono’. Ti chiudono in un salottino, ne dicono di tutti i colori e poi ti fanno entrare. Loro però sono contenti, si sentono furbi, noi li facciamo sentire furbi, arriva un bel bonifico e a noi sta bene così”.

Wanna e Stefania dirette su massimo Giletti

Stefania Nobile su Massimo Giletti ha detto: “Il conduttore più falso? Forse salvo Massimo Giletti, che ha saputo anche ridere di una cosa che disse mia mamma pesante quando fece un video dicendo che era un prete mancato e che aveva la parrucca. Tutti gli altri sono uguali. Tutti però hanno paura di questa Fagnani di Belve, non so perché“.

Wanna Marchi ha invece detto di Francesca Fagnani: “Chi è il conduttore più falso di tutti? Sono tutti uguali. La Fagnani? Guardate che lei è la più innocua di tutti, è proprio… innocua. In che senso? Sì che tra tutte è la più innocua“.