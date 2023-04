L’Isola dei famosi, Enrico Papi diretto su Ilary Blasi: “Cosa accadde quando Ilary non aveva ancora 18 anni”

0 SHARES Condividi Tweet

Lunedì 17 aprile inizierà una nuova edizione de L’isola dei famosi. A condurre sarà Ilary Blasi mentre in studio come opinionisti ci saranno Enrico Papi, che ha preso il posto che l’anno scorso fu di Nicola Savino e Vladimir Luxurya riconfermata anche per questa edizione. Enrico Papi ha parlato del programma ma anche della conduttrice. Vediamo cosa ha detto.

Enrico Papi: “Sono stato il primo a sceglierla in un programma televisivo”

Lunedì 17 aprile inizierà L’isola dei famosi e a condurre il programma, per il terzo anno consecutivo, ci sarà Ilary Blasi. I concorrenti in gara saranno 17 e Enrico Papi che sarà uno degli opinionisti, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in occasione della quale ha fatto alcune dichiarazioni relative alla padrona di casa. Papi sostiene ” … di essere stato il primo a scegliere in tv” Ilary Blasi.

E questo avvenne ai tempi di Sarabanda e ha raccontato così: “Cercavamo una ragazza per una telepromozione all’interno del programma Sarabanda e mi colpì”.

E poi ha anche aggiunto: “Non aveva ancora 18 anni e aspettammo che li compisse perché volevamo proprio lei. Notai subito la sua spontaneità“.

Enrico Papi sul programma fa nuove rivelazioni

Enrico Papi ha dichiarato: “Non ho voluto sapere il cast”. E poi: “Entrerò in sintonia coi concorrenti, cercherò di essere, per quanto possibile, dalla loro parte, perché già fare questo percorso è complicato”.

E ha giustificato così il non aver voluto sapere in anticipo nulla del cast: “Lo voglio scoprire con i telespettatori, voglio vivere la loro stessa emozione”.

E poi sulla collega opinionista Vladimir Luxurya, ha detto che è “bravissima a trovare spunti di analisi”.

Tra gli opinionisti, dunque, per ora pare vada tutto bene a differenza del rapporto tra Alvin e Ilary Blasi che è sempre un po’ teso, infatti, lei ha detto di Alvin che è abbastanza permaloso e che sembra un po’ il maestrino della classe mentre lui ha detto di Ilary che si augura che quest’anno capisca il regolamento dei giochi che ci saranno per far sfidare i concorrenti, che troppo spesso si distrae in studio e che non ascolta ciò che lui le dice.