Blanco una furia contro la Rai: “Cosa è successo veramente a Sanremo sul palco dell’Ariston”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono passati diversi mesi dalla messa in onda del Festival di Sanremo e da tutto il clamore che è conseguito dopo il gesto di Blanco che, sul palco dell’Ariston ha preso a calci le rose. I commenti generali, dopo quel gesto sono stati tutti di grande disapprovazione e ognuno ha detto la sua, a partire da alcuni degli altri cantanti in gara a opinionisti in tante trasmissioni televisive. Ma ora a parlare è proprio il diretto interessato che ha deciso di dare la sua versione dell’accaduto. Vediamo cosa ha detto.

Banco decide di svelare cosa è accaduto a Sanremo sul palco dell’Ariston mentre si esibiva

Blanco, che sul palco dell’Ariston quest’anno ha porta la canzone de L’Isola delle Rose ha deciso di parlare di quanto avvenuto in occasione di un’intervista rilasciata a Vanity Fair: “La cosa veramente brutta non è stata quella dei calci alle rose. Ma il fatto che loro – tanti di loro, escluso Amadeus, che è stato buono – hanno giocato su questo incidente che ha fatto una hype incredibile a Sanremo. Hanno pensato di più a buttare m***a su un ragazzo di vent’anni. Però intanto hanno intanto mangiato su questa cosa”.

Blanco svela il suo pensiero sul mondo della televisione

Blanco ha espresso il suo pensiero in generale sul mondo della televisione e ha detto: “Ma alla fine la verità è che in tv non puoi essere te stesso, non è che possiamo prenderci per il c**o”.

E, ancora: “Se uno mi dice: hai creato danni morali alle persone, io rispondo solo ma cosa diciamo? Era uscita la notizia che potevo andare in carcere da uno a cinque anni. Alla fine, se succedesse davvero questa cosa, sarei contento perché almeno la gente vede quanto siamo indietro su questa cosa politicamente. Una roba assurda”.

Poi ha spiegato che sentiva un rumore in cuffia e che lo ha segnalato ai tecnici presenti: “Ho guardato per chiedere aiuto, poi me la sono rimessa. Poi ho detto: non sento la voce, cosa che loro non hanno riportato perché sono dei paraculi. Anzi, mi hanno detto: vai avanti. Loro ti dicono: basta che alzi la mano e si rifà. Non è vero, ci sono i tempi televisivi, tante cose. È una s*******a. Ovviamente mi sono inca***to, mi è partita la brocca. Era già previsto che spaccassi le rose nella mia esibizione, ma non così, poi è scivolata di mano la situazione”.