Isola dei famosi 2023, Vladimir Luxuria lancia una frecciatina a Totti: “Cosa avrebbe dovuto fare”

Isola dei famosi 2023, Vladimir Luxuria torna a parlare di Ilary Blasi e lancia una frecciatina a Totti e Noemi Bocchi.

Isola dei famosi 2023 grande attesa per l’inizio del reality che aprirà i battenti il prossimo lunedì 17 aprile. Al timone della trasmissione come sempre Ilary Blasi che sarà affiancata da Vladimir Luxuria e da Enrico Papi nei panni di opinionista. Vladimir nello specifico, è pronta a tornare dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno. Al posto di Nicola Savino, invece, è arrivato Enrico Papi, il grande conduttore che sicuramente darà un tocco di leggerezza al programma. A parlare, in attesa del ritorno è stata Vladimir Luxuria, che ha dato anche qualche anticipazione.

Vladimir Luxuria pronta a tornare con l’Isola dei famosi 2023

Vladimir Luxuria è pronta a tornare in tv con l’Isola dei famosi, il reality di Canale 5 che vedrà come sempre al timone Ilary Blasi. La conduttrice torna per la prima volta in tv, dopo i mesi piuttosto turbolenti trascorsi, per via della separazione da Francesco Totti. Proprio su questo argomento Vladimir ha voluto dire la sua. “Se Ilary lancerà qualche frecciatina nei confronti di Francesco? Qualche battutina le verrà secondo me“. Questo quanto fatto sapere da Vladimir Luxuria nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Nuovo tv.

L’opinionista parla di Ilary Blasi e del suo ritorno in tv dopo la separazione da Totti

“Io cercherò di non provocarla, ma non so se potrò mantenere questa promessa. L’anno scorso aveva deciso di non far trapelare nulla prima della fine del reality, quest’anno credo che sarà più libera“. Secondo alcune anticipazioni o meglio indiscrezioni che arrivano da voci di corridoio, sarebbe stato vietato a coloro che lavorano nell’Isola di parlare di Francesco Totti e della vita privata di Ilary. A tal riguardo, è intervenuta la stessa Vladimir che ha detto la sua.

Isola dei famosi, accordi per parlare di Totti? Vladimir lancia la frecciatina

“Non conosco gli accordi degli altri, ma per quanto mi riguarda all’Isola, ma in generale in tv, ho sempre avuto la libertà di dire tutto ciò che voglio. Totti e il reality non hanno niente a che fare, però, se rientrasse in qualche dinamica perché non parlarne? Tra l’altro vedrei benissimo Noemi Bocchi come naufraga, sarebbe stupendo! Per Ilary riuscire a mantenere l’aplomb sarebbe una grande sfida“. Non è mancata la frecciatina a Totti e alla sua compagna, che ha definito “una copia di Ilary“.”Totti e Noemi? È ovvio che si debbano piacere loro, però…Se proprio Totti voleva fare un cambiamento magari avrebbe potuto mettersi con una ragazza molto diversa da Ilary. Invece Noemi mi sembra un po’ una sua copia“. Vladimir ha anche aggiunto di non aver conosciuto ancora Bastian Muller, il compagno di Ilary.