Amici, Maria De Filippi ferma la registrazione del serale, quale è il motivo

Amici, Maria De Filippi costretta a fermare la registrazione del serale. Ma cosa è accaduto?

Amici, domani sabato 15 aprile andrà in onda una nuova puntata del serale, che come sempre è stata registrata nelle scorse ore. Stando ad alcune anticipazioni che sono state diffuse da SuperguidaTv, Maria De Filippi ad un certo punto ha bloccato la registrazione. Ma per quale motivo? Cosa sarà accaduto? Vediamolo insieme.

Amici, nuova puntata del serale domani 15 aprile

Amici, domani sabato 15 aprile andrà in onda una nuova puntata del serale del programma di Maria De Filippi che è stata registrata proprio nelle scorse ore. Secondo alcune anticipazioni che sono state date da SuperguidaTv, la puntata sarà scoppiettante e al ballottaggio finale arriveranno Ramon e Federica. Chi vincerà tra i due non ci è dato saperlo e lo scopriremo proprio al termine della puntata.

Maria costretta a fermare la registrazione, ma per quale motivo?

In studio ci saranno diversi ospiti come Francesco Sacchella e Clara di Mare Fuori a cui è stato anche consegnato il Disco di Platino per Origami all’alba. Presente anche Francesco Cicchella, che sempre secondo le anticipazioni è entrato in studio cantando il brano Me ne frego, di Achille Lauro. Ancora una volta, una sfida tra professori, iniziata da Rudy Zerbi e dalla Celentano che hanno sfidato Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, vincendo. Così, i due professori mandano al ballottaggio Angelina e Cricca. Proprio quest’ultimo, secondo quanto si legge sul web, ha avuto un momento di sconforto tanto che Maria ha dovuto bloccare la registrazione.

Chi è stato eliminato?

Il secondo round è stato vinto poi dalla Cuccarini e da Lo, decidendo di far andare al ballottaggio Aaron e Ramon. Quest’ultimo è stato l’eliminato provvisorio e poi sarebbe scoppiato in lacrime dopo aver cantato La Cura di Franco Battiato. Sembra che la causa siano state diverse critiche molto pesanti arrivate da Cristiano Malgioglio. La terza manche è stata vinta ancora da Cuccarini e Lo che hanno sfidato Todaro e Arisa. Al ballottaggio sono andati Wax e Federica, quest’ultima l’eliminata provvisoria. Bisognerà scoprire in puntata domani, chi tra i due ha lasciato per sempre la scuola e dunque il programma.