Amici 22, Maria De Filippi interviene e zittisce Raimondo Todaro ma la scena non viene mandata in onda, il web si interroga

Nel corso della puntata di Amici andata in onda ieri sabato 8 aprile, Maria De Filippi avrebbe zittito Todaro almeno secondo le anticipazioni. La lite non viene mandata in onda.

Ieri, sabato 8 aprile 2023 è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi che è stata davvero ricca di momenti emozionanti. Ovviamente, non sono mancati i battibecchi tra i vari protagonisti della puntata, sia tra professori che giudici. La puntata in questione, come sempre è stata registrata qualche giorno prima e sui social si erano diffuse delle anticipazioni. Si era parlato di una discussione piuttosto accesa tra la padrona di casa, Maria e il maestro di ballo Raimondo Todaro. Ad ogni modo, nel corso della puntata trasmessa su Canale 5 di questo scontro non c’è stata nemmeno l’ombra. E’ mistero ed in tanti si chiedono cosa sia accaduto.

Amici, le anticipazioni parlavano di una discussione tra Maria e Raimondo Todaro

Le puntate di Amici di Maria De Filippi come ben sappiamo non sono live ma vengono registrate. Ne è stata la prova quanto accaduto nella giornata di ieri. Proprio nelle ore antecedenti la messa in onda della puntata, sui social si erano diffuse delle anticipazioni che parlavano di una discussione avvenuta tra la padrona di casa e il ballerino Raimondo Todaro. Ad ogni modo, nella puntata trasmessa ieri sera, di questa discussione non c’è stata proprio alcuna traccia.

Della discussione anticipata nemmeno l’ombra, scena tagliata

Ciò che abbiamo visto è stata una discussione avvenuta tra Arisa, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, nata per aver scelto di schierare Angelina insieme a Cricca. Abbiamo assistito ad una discussione durata davvero pochi istanti, ma in realtà è durata molto più a lungo di quanto visto. Stando alle anticipazioni circolate in rete, la discussione sarebbe durata davvero tanto e ad un certo punto sarebbe anche intervenuta Maria per zittire Raimondo Todaro.

Maria interviene e zittisce Todaro, scena non vista

Raimondo avrebbe criticato la scelta di Rudy di mandare in sfida Angelina e non Cricca. Zerbi con sincerità avrebbe confessato di aver fatto solo una scelta di strategia e Todaro sarebbe andata su tutte le furie. A quel punto i toni si sono accesi e Maria è stata costretta ad intervenire per zittire il maestro. «Okay Raimondo se per te Angelina vince sto programma allora dagli direttamente la coppa, che ci stiamo a fare qui se la pensi così?». Queste le parole di Maria, scena che però non è andata in onda e che ha in qualche modo fatto sorgere dei dubbi ai telespettatori.