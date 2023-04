Amici 33, Todaro balla con la moglie Francesca Tocca e poi le fa una dedica sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Raimondo Todaro ad Amici a sorpresa balla con la moglie Francesca Todaro e mette a tacere le voci della presunta crisi.

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi e come sempre non sono mancati i momenti di grande emozione e di divertimento. Uno dei momenti più belli della puntata è stato sicuramente quello in cui, a sorpresa il maestro di ballo Raimondo Todaro ha ballato con la moglie Francesca Tocca. E‘ stata un’esibizione molto bella e intensa, tanto da aver emozionato tutti. Subito dopo la puntata è poi arrivata una speciale dedica sui social e così, grazie al ballo e alle belle parole, i due hanno spazzato via le voci sulla presunta crisi. Ma facciamo il punto della situazione.

Amici, a sorpresa Raimondo Todaro balla con la moglie Francesca Tocca

Nel corso della puntata di Amici di ieri, andata in onda sabato 8 aprile 2023 Raimondo Todaro si è esibito con la moglie Francesca Tocca, sulle note del brano La notte, cantato live da Arisa. Il tutto è accaduto nel momento in cui c’è stato il Guanto di sfida dei professori sul tema Canzoni senza tempo. Così, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sono esibiti sulle note di Material Girl e poi ancora Can’t stop the feeling, lasciando tutti senza parole.

Todaro e Arisa, un’esibizione che conquista tutti

Raimondo Todaro invece, dovendosi esibire con Arisa ha voluto fare qualcosa di diverso. Così il maestro ha ballato con Francesca Tocca, mentre Arisa cantava uno dei brani più belli di sempre, intitolato La notte. E’ stata un’esibizione davvero tanto emozionante ed in tanti hanno voluto complimentarsi con loro.

Dopo la puntata, la speciale dedica di Raimondo per la moglie

Subito dopo la puntata, sui social è arrivata anche una speciale dedica per Francesca da parte di suo marito.“Una di quelle serate che non dimenticherai mai. Grazie ad Arisa, è stato un onore poter ballare sulle note di questo brano meraviglioso e la tua voce dal vivo fa venire i brividi. Grazie alla mia metà. Dopo tantissimi anni abbiamo fatto qualche ora di sala prove come si deve e condividere con te il palco di Amici è stata un’emozione indescrivibile. Grazie a tutti per l’affetto che mi dimostrate ogni giorno”. Parole molto significative quelle di Raimondo che ha pubblicato questo post insieme a diversi scatti che immortalavano proprio quel momento. Allontanate così le voci rincorse in questi giorni su una presunta crisi tra i due.