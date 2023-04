Chanel Totti ancora nella polemica, la tiktoker Martina pubblica tutti gli screenshot incriminati

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti al centro della polemica, dopo essere stata accusata di essere l’amante dell’ex fidanzato della famosa tiktoker Martina De Vivo.

Chanel Totti, la figlia dell’ex capitano della Roma Francesco e della conduttrice Ilary Blasi finisce al centro di un gossip di cui non si fa altro che parlarne. Ebbene si, la giovane è stata accusata da Martina De Vivo, la famosa TikToker di essere stata l’amante del suo ex compagno. Dopo tanto parlare, adesso la stessa Martina ha pubblicato gli screenshot delle chat ed è scoppiata l’ennesima bomba mediatica. Ma come stanno le cose?

Chanel Totti finisce al centro del gossip per una storia di tradimento

Chanel Totti in questi giorni è stata la vera protagonista del gossip italiano. Ebbene si, la figlia di Francesco Totti e di Ilary Blasi è finita al centro di una polemica sui social, dopo che la famosa tiktoker Martina De Vivo ha accusato la giovane di essere stata l’amante del suo ex fidanzato, Cristian Babalus. La giovane ha così rilasciato delle importanti dichiarazioni, scendendo anche nei dettagli, tuttavia in qualche modo è stata smentita proprio dal giovane Cristian che ha difeso Chanel ed ha sottolineato il fatto che quest’ultima non è assolutamente la causa della loro rottura.

Le accuse della famosa TikToker Martina De Vivo

Dopo l’intervento di Cristian, la stessa Martina è tornata a parlare e questa volta ha pubblicato gli screenshot delle chat, a prova del tradimento. Insomma, questa storia di certo non finirà qui e ci saranno nuovi capitoli. Intanto però Chanel non ha ancora rilasciato delle dichiarazioni, ma ha semplicemente ripostato sul suo profilo Instagram lo sfogo di Cristian.

Ma cosa è accaduto davvero?

Facendo un riepilogo della situazione, Martina De Vivo è stata fidanzata con Cristian e stando a quanto da lei riferito, avrebbe scoperto dei messaggi compromettenti di quest’ultimo scambiati proprio con Chanel Totti. Martina ha così accusato pubblicamente il suo fidanzato di averla tradita con la 15enne, figlia del noto ex calciatore Francesco. La tiktoker ha raccontato ancora di aver notato una telefonata sospetta nel telefono di Cristian, dal quale ha avuto anche una figlia. Dopo aver scoperto il tradimento, Martina ha cacciato di casa il suo compagno ed ha deciso di rivelare tutto su Tik Tok.