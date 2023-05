Chanel Totti, il fidanzato Cristian Babalus le scrive un post, lei risponde ed emoziona tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Cristian Babalus e Chanel Totti escono allo scoperto dopo settimane di frequentazione. Ma chi è il fidanzato della figlia di Totti?

Cristian Babalus, ecco chi è il fidanzato di Chanel Totti, la figlia di Francesco e della conduttrice Ilary Blasi. I due a quanto pare stanno insieme già da qualche settimana, ma soltanto adesso hanno deciso di ufficializzare la loro relazione in occasione del 16esimo compleanno di Chanel. Ma chi è il giovane?

Cristian Babalus e Chanel Totti escono allo scoperto proprio nel giorno del compleanno di lei

Cristian Babalus e Chanel Totti dopo diverse settimane di frequentazione, hanno deciso finalmente di rendere nota la loro relazione e sono usciti allo scoperto, in occasione del compleanno della figlia di Ilary che ha compiuto 16 anni. La giovane Totti ha festeggiato il suo compleanno insieme alla sua famiglia, ovvero alla madre, al compagno di quest’ultima Bastian Muller.

La dedica del giovane per la sua fidanzata

Con loro anche Cristian Babalus, il fidanzato che sui social è uscito allo scoperto, pubblicando una foto di loro due insieme ed una didascalia che non ha lasciato adito ad alcun dubbio. “Tanti auguri cuore mio”, ha scritto il giovane. Una bellissima dedica pubblica alla quale Chanel ha risposto scrivendo “Mi fai bene al cuore”. Insomma, non c’è proprio alcun dubbio che i due siano tanto innamorati l’uno dell’altro. In molti però si sono chiesti chi sia Cristian e cosa faccia nella vita. Conosciamolo meglio.

Chi è Cristian, il nuovo fidanzato della figlia di Totti?

Cristian è nato a Roma ed è anche cresciuto nella Capitale. E’ molto social e nello specifico ha una certa popolarità su Tik Tok, dove ha circa 14 mila follower. E’ un commerciante e nello specifico ha un negozio di abbigliamento sportivo che si trova a Roma, in via Tuscolana. Ama i tatuaggi e ne ha uno molto grande sulla schiena. Ama le auto sportive e sui social ha diverse foto con macchine molto importanti, di grosa cilindrata, come Ferrari e Lamborghini. Precedentemente è stato legato alla famosa tiktoker Martina De Vivo, dalla quale ha avuto una figlia di nome Kyla che è nata lo scorso gennaio. Proprio Martina sui social ha raccontato di aver scoperto il tradimento del compagno con Chanel e che quest’ultima è stata la causa della rottura della loro relazione.