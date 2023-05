Serena Bortone, Claudio Cecchetto spiazza la conduttrice “Io quella cosa non l’ho mai detta”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone, nella giornata di ieri ha condotto una nuova puntata di Oggi è un altro giorno ospitando Claudio Cecchetto che ha fatto una rivelazione inattesa.

Serena Bortone ha condotto nella giornata di ieri una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il programma che va in onda tutti i giorni su Rai 1 e che è uno dei più amati di casa Rai. La conduttrice ha aperto la puntata con una lunga intervista fatta a Claudio Cecchetto. Ad un certo punto, l’ospite ha fatto una rivelazione davvero inaspettata. Di cosa si tratta?

Serena Bortone conduce una nuova puntata di Oggi è un altro giorno

Serena Bortone nella giornata di ieri martedì 16 maggio 2023 ha condotto una nuova puntata che è andata in onda su Rai 1 come sempre alla stessa ora. La puntata in questione si è aperta con una lunga intervista che Serena Bortone ha fatto a Claudio Cecchetto. “Senza l’ospite che sta per arrivare, la nostra vita sarebbe stata più triste e più povera perchè non avremmo conosciuto tanti dei talenti che lui ha valorizzato”. Queste le parole dichiarate da Serena Bortone che ha introdotto così l’ospitata di Cecchetto.

Ospite del programma di Rai 1 Claudio Cecchetto

Quest’ultimo si è raccontato e lo ha fatto a 360°, parlando anche del suo incontro con Mike Bongiorno.” Mike è venuto in radio perchè aveva intenzione di fare su TeleMilano un programma come Discoring”. Queste le parole dichiarate ancora da Cecchetto che subito dopo ha fatto una confessione dicendo “Sono stato come in apnea in quei minuti trascorsi con lui”. Nel corso dell’intervista che ha rilasciato nel salotto di Oggi è un altro giorno, Claudio Cecchetto ha continuato a parlare di Mike Bongiorno facendo un’ammissione molto importante.

Cecchetto parla di Mike Bongiorno e fa un’inattesa e inaspettata rivelazione

“Mike Bongiorno era alla ricerca di un giovane per il suo programma, io mai avrei potuto immaginare che venisse in radio a cercare proprio me. Nel minuto che ho trascorso con lui, ho pensato a mia mamma e a mio papà, avrei voluto che mi vedessero in quel momento, speravo qualcuno mi facesse una foto”. Queste le parole ancora di Cecchetto che ha voluto ancora parlare e raccontare questo aneddoto. “Non ho detto niente in quel momento, fin quando lui mi ha detto, appunto, che voleva fare Discoring, che gli piacevo molto e che mi ascoltava in radio tutte le mattine”. L’ospite ha proseguito con il suo racconto, dicendo ancora “Mike mi ha detto che mi ascoltava ogni mattina… ma io non gli ho detto che di mattina non trasmettevo”. Questa confessione inedita ed inaspettata ha fatto scoppiare a ridere la conduttrice Serena Bortone ed anche gli affetti stabili del programma, aggiungendo poi di aver trovato il coraggio di dirgli la verità soltanto dopo tanti anni.