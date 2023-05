Antonino Spinalbese, frecciatina al veleno: “Cosa ho visto sui social”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spinalbese, la chiara frecciatina sui social? Ecco le parole dell’ex parrucchiere pronunciate nell’ultimo post che ha condiviso su Instagram.

Antonino Spinalbese, l’ex vippone e gieffino conosciuto per essere stato il compagno di Belen Rodriguez, e padre della piccola Luna Marì, in queste ultime ore è tornato sotto i riflettori per via di un post che ha pubblicato su Instagram. Nello specifico, l’ex vippone ha pubblicato una Instagram stories e lo ha fatto lunedì 15 maggio, ovvero il giorno dopo la festa della mamma. Le sue parole non sono passate inosservate. Ecco cosa ha riferito.

Antonino Spinalbese dopo il Gf vip si dedica anima e corpo alla figlia Luna Marì

Antonino Spinalbese, dopo l’avventura al Grande fratello vip dove ha avuto un grande successo, è tornato alla sua vita di tutti i giorni, ma è sempre più presente sui social. L’ex parrucchiere, potremmo definirlo di certo uno dei personaggi rivelazione dell’ultima edizione del Grande fratello vip, condotto da Alfonso Signorini.

Il post di Antonino il giorno dopo la festa della mamma non passa inosservato

L‘ex compagno di Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto una figlia di nome Luna Marì, nelle scorse ore ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories, parlando delle mamme in generale e facendo gli auguri seppur in ritardo. Ebbene si, dopo qualche ora, Antonino Spinalbese ha condiviso sul suo profilo Instagram una riflessione, parlando delle mamme, visto che il giorno prima si era celebrata la festa della mamma. «È stata la festa della mamma, la verità è che mi sono imbattuto su Instagram e ho visto molte persone che sui social hanno pubblicato la foto della propria mamma con bellissimi messaggi». Queste le parole di Antonino, che qualcuno ha interpretato come una frecciatina, visto che parole che ha aggiunto subito dopo.

Frecciatina quella di Antonino?

«Tutto questo non l’ho mai visto per la festa dei papà, perché questa storia? Forse perché la mamma è sempre la mamma». Queste ancora le parole dell’ex gieffino. Da quando è uscito dalla casa più spiata d’Italia, Antonino sta cercando di recuperare più tempo possibile insieme alla sua bambina, che molto spesso è insieme a lui. Luna Marì è molto legata al suo papà.