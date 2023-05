Belen, dopo l’assurda teoria che la bambina non sia sua interviene Antonino Spinalbese

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez, sospetto incredibile sulla figlia Luna Marì. Una donna accusa la showgirl e Antonino di aver comprato gli ovociti di una signora di nome Tatiana.

Antonino Spinalbese è noto per essere l’ex compagno di Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto la sua primogenita ovvero la piccola Luna Marì. Nei mesi scorsi, l’ex parrucchiere ha preso parte al Grande fratello vip, il reality di Canale 5 che gli ha dato sicuramente modo di farsi conoscere dal grande pubblico. Ad ogni modo, dopo la sua uscita dalla casa più spiata d’Italia, l’ex parrucchiere è tornato in possesso della sua vita reale e di quella virtuale. Sui social ha ripreso a pubblicare diversi post, alcuni di questi anche in compagnia della figlia. Purtroppo gli haters hanno dimostrato in diverse occasioni di essere proprio cattivi. Ecco cosa è apparso sotto ad un post.

Antonino Spinalbese dopo il Grande fratello torna alla sua vita e dalla figlia Luna Marì

Antonino Spinalbese dopo aver fatto la sua esperienza all’interno del reality di Canale 5, il Grande fratello vip, è tornato alla sua vita di tutti i giorni. L’ex parrucchiere ha ripreso a postare diverse immagini di se, della sua vita lavorativa e professionale ma anche foto e video che vedono come protagonista la figlia. Ebbene, proprio in questi giorni ha pubblicato un post dove è apparsa proprio la piccola Luna Marì e non è passato inosservato un commento davvero incredibile postato da una donna.

Una donna accusa Belen e Antonino di aver comprato gli ovociti per concepire Luna Marì

Una persona che segue Antonino, ha commentato questo post da lui pubblicato ed ha ipotizzato che la vera madre di Luna Marì in realtà non sia Belen, ma una donna di nome Tatiana. “Avete comprato gli ovociti di Tatiana, asportati illegalmente nell’ospedale. Solo grazie a questi ovociti sei diventato famoso…”. Questo il commento assurdo che è stato postato sotto al video della figlia di Antonino e che di certo non è passato inosservato. Questa persona ha anche aggiunto dell’altro, ovvero che ben presto la bambina sarà restituita proprio a Tatiana. Antonino ha voluto replicare a questo commento assurdo, dicendo di non essere capace di fare la spesa online, figuriamoci ad acquistare ovociti.“Signora Maria, non so nemmeno fare la spesa online, mi metto ad acquistare ‘i ovociti di Tatiana’?”. Questa la replica piuttosto diplomatica di Antonino.

Ma chi è Tatiana?

E’ da un pò di tempo che circola questa voce, che su Tik Tok è stata messa in circolo proprio da una donna che dice di chiamarsi Tatiana e di essere la madre biologica della piccola Luna Marì. “Sono Tatiana, sono la madre biologica e legittima di Luna Marì”, ha detto la donna ormai diversi mesi fa. La donna ha anche parlato di medici e di politici che avrebbero preso parte a questo “progetto”.