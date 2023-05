Stefano De Martino lascia tutti senza parole: “Ecco perchè voglio le camere separate con Belen”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino starebbe pensando a camere separate con Belen e nel corso di un’intervista spiega anche il motivo.

Stefano De Martino è tornato a parlare di Belen Rodriguez e del loro rapporto e sembra aver rilasciato delle dichiarazioni che hanno lasciato un pò tutti senza parole. L’ex ballerino di Amici, ha rilasciato proprio in questi giorni un’intervista molto interessante, rivelando dei dettagli molto interessanti ed anche inediti sul rapporto di coppia con Belen. Ecco cosa ha riferito.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, aria di crisi?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme ormai da diverso tempo e questa volta sembra che le cose stiano andando davvero bene. L’ex ballerino, che oggi è un talentuoso e amato conduttore di casa Rai, si è raccontato nel corso di un’intervista a Oggi, parlando anche del suo rapporto di coppia con Belen. Nonostante l’ex ballerino ami tanto la moglie, ultimamente sta pensado di avere camere separate. Stefano starebbe pensando all’opportunità di dormire lontano dalla moglie, ma per quale motivo?

Stefano pensa a dormire in camere separate, ma per quale motivo?

Non preoccupatevi, nessuna tensione o crisi di coppia. Questa scelta sarebbe dettata dal fatto che mentre Stefano non riesce proprio a fare tardi la sera, Belen invece ama stare davanti alla televisione fino a tardi.“Io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa”, ha raccontato Stefano che ha voluto condividere questo aspetto molto intimo della sua relazione con la Rodriguez.

Il rapporto tra Stefano e la piccola Luna Marì

Nel corso dell’intervista, poi, De Martino ha parlato anche del rapporto con Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto da Antonino Spinalbese. Anche in questo caso l’ex ballerino ha rilasciato delle importantissime dichiarazioni.“Mi chiama Teté. Per lei sono uno zio, un padre ce l’ha e non ho mai pensato di sostituirlo”. Insomma, nessuna tensione in casa, tutto fila liscio e Stefano e Belen sono più innamorati che mai. “È difficile tenere insieme una famiglia. Ma Belén e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci”. Queste ancora le parole di Stefano.