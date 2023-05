Laura Chiatti umiliata, Rosa Perrotta la prende in giro sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Laura Chiatti dopo l’ospitata a Domenica in finisce al centro di una polemica. Nelle scorse ore è arrivato un attacco da parte di Rosa Perrotta e del compagno Pietro Tartaglione.

Laura Chiatti è finita al centro di una vera e propria bufera, dopo la sua ospitata a Domenica in insieme al marito Marco Bocci. Ebbene si, alcune sue dichiarazioni non sono affatto piaciute e per questo l’attrice perugina è finita al centro di un grande polverone. Adesso ad attaccarla sono stati anche alcuni influencer, tra cui Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne. Ma cerchiamo di fare chiarezza e capire che cosa sta accadendo.

Laura Chiatti finisce al centro di un polverone dopo le dichiarazioni a Domenica in

Laura Chiatti è finita al centro di una vera e propria bufera mediatica, dopo alcune dichiarazioni rilasciate a Domenica in, la scorsa puntata. L’attrice ha preso parte alla puntata di Domenica in insieme al marito Marco Bocci ed alcune sue dichiarazioni non sono piaciute. L’attrice ha espresso il suo punto di vista sugli uomini che fanno le faccende in casa, dicendo che abbassano l’eros. Insomma, per Laura l’uomo che si occupa delle faccende domestiche non è abbastanza uomo. Come era prevedibile, queste dichiarazioni hanno scatenato un gran caos sopratutto sui social.

La frecciatina di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Nelle scorse ore in molti hanno commentato e criticato Laura, dandole della retrograda e dicendole di non essere più nel Medioevo. Ad ogni modo, ciò che non è passato inosservato è stato il siparietto messo a punto da Rosa Perrotta e dal compagno Pietro Tartaglione. In alcune Instagram stories, quest’ultimo è apparso seduta a tavola, con un piatto vuoto di fronte a lui. “Io ho terminato il mio pranzo e adesso vado a lavare il mio piatto. Amore l’eros tutto ok?”, ha detto l’avvocato rivolgendosi alla compagna. Ovviamente tutto con molta ironia, riferendosi proprio alle dichiarazioni dell’attrice. Una frecciatina nei confronti della Chiatti, anche se i due influencer hanno scelto la via dell’ironia.

La replica della Chiatti alle critiche

Intanto, dopo aver ricevuto davvero tantissime critiche e dopo essere stata accusata di sessismo, la Chiatti ha deciso di replicare e lo ha fatto con un post pubblico.“Premetto che una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato come il salotto di Mara Venier non può e non deve esser etichettata come discriminatoria o peggio ancora sessista…sono concetti che non mi appartengono e che ripudio con forza”. Ecco le parole dell’attrice.