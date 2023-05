Luca Argentero, la suocera alla figlia Cristina: “Ti consiglierei di riguardare un po’ la situazione con tuo marito, sono preoccupata per te”, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero ha scritto un libro “Disdici tuti i tuoi impegni” e, in occasione di un’intervista al settimanale Grazia, ha rivelato che il protagonista del suo libro è come lui avrebbe potuto diventate se non avesse intrapreso la carriera di attore. Vediamo esattamente come ha spiegato il suo libro e il protagonista dello stesso.

Luca Argentero: “Il protagonista del mio libro potevo essere io”

Luca Argentero ha parlato così del suo libro “Disdici tutti gli impegni”: “Fabio è tutto ciò che potevo correre il rischio di diventare e che, grazie al lavoro che ho fatto, non sono diventato”.

E poi spiega ancora: “Ho passato la vita a realizzare cose che gli altri pensavano non fossi in grado di fare … ogni volta bisognava convincere la gente che lo sapevo fare”.

Poi del collega di Doc, Pierpaolo Spollon, che interpreta Riccardo Bentivegna ha detto: “Mi rivedo in lui. A trent’anni è in piena ascesa. Ora mi chiede consigli anche di vita, di carriera, come se io fossi il suo fratello maggiore”.

La suocera di Luca Argentero mette in guardia la figlia Cristina Marino: “Tuo marito è tanto sporcaccione, tanto zozzo. Sono preoccupata”

La mamma di Cristina Marino, Carmela Marcozzi suocera di Luca Argentero ha letto il libro che l’attore di Doc ha scritto e i commenti che ha fatto non sono molto edificanti, infatti alla figlia ha detto: “Tuo marito è tanto sporcaccione, tanto zozzo. Sono preoccupata”.

E poi Cristina Marino ha spiegato in una storia su Instagram cosa stava succedendo: “Ragazzi mia madre è sconvolta dal libro di Luca, che tra l’altro è un capolavoro per quel che mi riguarda. E lei è sconvolta e questa cosa ci sta facendo ridere tantissimo. L’ha soprannominato: ‘Cinquanta sfumature di Luca Argentero’”.

E, infatti, la mamma della Marino ha detto alla figlia: “Non mi esprimo neanche, ti consiglierei di riguardare un po’ la situazione con tuo marito perché dopo ‘sto libro… Non lo so…”.

E la Marino alla mamma: “Perché, cos’ha ‘sto libro?”. E la risposta è stata: “E’ tanto zozzo. Altro che le sfumature di grigio, arancione nero. Questo è tuo marito: hai letto quello che scrive? E’ tanto sporcaccione. E se ci lavora così tanto di fantasia, vuol dire che qualcosa dietro ci sta” e la Marino: “Quindi da suocera sei preoccupata?” e la mamma: “Vedi tu!”.

Poi è intervenuto Luca Argentero che ha commentato così tra le risate: “Io l’ho scritto, sono felice che mia suocera sia turbata”.