Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso lascia senza parole: “Sono in imbarazzo ma ve lo devo dire lo stesso”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, 3 maggio è andata in onda un’altra puntata di Pomeriggio 5, condotta, come al solito, da Barbara D’Urso. La D’Urso, con grande onestà, pur se in imbarazzo, ha deciso di dire al suo pubblico cosa stava accadendo. Vediamo cosa è successo.

Barbara D’Urso: “Sono in grande imbarazzo ma ve lo dico lo stesso”

Anche ieri, mercoledì, Barbara D’Urso all’interno del suo programma, Pomeriggio 5 è tornata ad occuparsi della presunta veggente, Gisella Cardia.

Ma la d’Urso ha esordito così non volendo nascondere ai telespettatori nulla di ciò che sta avvenendo negli ultimi giorni e quindi ha detto:

“Oggi…Non so come dirlo…Perchè…Mi mette anche un po’ in imbarazzo…Sapete che sono devota alla Madonnina…Quindi parlarne per mesi imbarazza anche un po’…”.

E poi ha svelato che le telecamere di Pomeriggio 5 erano presenti quando la presunta veggente è andata in trance.

E poi ha continuato e si è collegata con Trevignano dove c’era anche Don Patrizio e lo ha anticipato dicendo che il parroco aveva litigato con toni molto accesi con una fedele di Maria Giuseppa Scarpulla e la d’Urso ha detto così: “Don Patrizio credo che abbia anche avuto una discussione…Lui è molto arrabbiato…Una discussione con una fedele lì a Trevignano durante la presunta apparizione…”.

Dopo aver parato tantissimo della presunta veggente la d’Urso ha chiesto a don Patrizio: “Visto che sei già lì…E se lei accettasse di vederti…Andresti a parlare con Gisella?” e il parroco, senza pensarci un attimo, le ha risposto in modo affermativo: “Ma certo che lo farei … L’ho detto già 32 giorni fa … Io non ho niente contro Gisella …”.

Poi Barbara d’Urso ha detto che, sulla presunta veggente, sta indagando sia la Curia che la Procura e ha rivelato: “Arriverà il risultato, che speriamo sia in suo favore perchè se no mette dei dubbi anche a chi crede nelle apparizioni e nei segnali…”.

Milly Carlucci ha parlato di un’eventuale partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle

Da mesi si rincorrono voci sull’eventuale partecipazione a Ballando con le stelle di Barbara D’Urso e allora, sull’argomento, è intervenuta Milly Carlucci che ha chiarito: “Il cast punta su individualità forti che, però, devono essere complementari in una squadra: devo comporre un gruppo prima di parlare di singoli nomi”. E, ancora: “Noi siamo pedine del palinsesto, con Barbara non c’è mai stato niente di personale, anzi ci siamo viste, abbiamo chiacchierato, non è un mistero che un po’ di anni fa io l’abbia invitata da me come “Ballerina per una notte”. Non è venuta per mancanza di tempo, era uno di quei periodi in cui aveva tre, quattro show insieme”.